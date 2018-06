Utrydningstruede havskilpadder blir syke og dør av «plastmonsteret»

En utryddingstruet grønn havskilpadde fikk en trist skjebne etter at den ble skylt på land i den østlige provinsen Chanthaburi i Thailand sist uke.

– Den var svak og kunne ikke svømme, opplyser veterinær Weerapong Laovechprasit ved Eastern Marine and Coastal Resource, ifølge den irske kringkasteren RTE.

Veterinærer undersøkte den syke skilpadden med røntgen, og fant ut at den hadde en blokkering i tarmen, slik at den ikke fikk i seg mat. De prøvde å redde skilpadden ved å mate den intravenøst, men den døde to dager senere.

VILLE REDDE: Veterinærene forsøkte å redde skilpadden ved å mate den intravenøst ettersom den ikke klarte å få i seg mat. Foto: MARINE AND COASTAL RESOURCE DEVELOPMENT CENTRE / AFP

Plast dreper

Plast, gummibånd, ballongrester og annet søppel var det de fant da de obduserte skilpadden, skriver den franske avisa Le Monde

– 50 prosent av alle skilpaddene som er funnet strandet her, er syke på grunn av all plasten de har fått i seg, sier veterinær Weerapong Laovechprasit, ifølge Le Monde.

Økningen av skader forårsaket av plast har dermed økt kraftig den siste tiden. For bare noen få år siden, var det tilsvarende tallet ti prosent.

– Havet har blitt en søppelplass, og det dreper dyrene vårene, opplyser Weerapong Laovechprasit.

DETTE LÅ I TARMEN: Plastikk, gummi, ballongrester var noe av det de fant i magen på den døde skilpadden som hører til gruppen av dyr som er utrydningstruet. Foto: - / AFP

Utrydningstruet og rødlistet

Den grønne havskilpadden finner man i tropiske og subtropiske farvann, og er en syv arter i gruppen havskilpadde.

Verdens naturfond i Norge opplyser at den grønne skilpadden har vært utsatt for intensiv jakt fra mennesker, som også har ødelagt en god del av skilpaddens områder for hvor de legger eggene sine. Plast i havet er blitt en tredje truende faktor for utryddelse av den grønne skilpadden, som er kategorisert som «sterkt truet» på verdens naturvernunions internasjonal rødliste over truede arter (IUCN).

– Vi ser at mer og mer søppel havner i havet for hvert år. Flere og flere dyr lider og dør spesielt på grunn av plasten som ender opp i havet. Det er ikke lenge siden de fant en døende grindhval i Thailand, som ved obduksjon avslørte hele 80 plastposer i magen på den stakkars hvalen, sier marinbiolog og seniorrådgiver i WWF Norge, Fredrik Myhre.

Etterlyser bedre avfallshåndtering

Myhre opplyser at WWF jobber internasjonalt for å finne løsninger på hvordan vi kan redde livet i havet fra den økende plastforsøplingen.

– For å komme «plastmonsteret» i havet til livs, må vi stenge den store plastkrana som sender minst åtte millioner tonn plast i ut i havet hvert år. For å gjøre dette er det avgjørende at vi får på plass en mye bedre infrastruktur og avfallshåndtering i de flest land, og spesielt i utviklingsland, sier Myhre.

ETTERLYSER: Marinbiolog Fredrik Myhre i Verdens naturfond Norge vil ha bedre infrastruktur og avfallshåndtering av plast. Foto: Anna E. Mohr / WWF Verdens naturfond

WWF mener at verden må endre hvordan vi produserer, og bruker og håndterer plastavfall fremover.

– Det er utrolig bra at Norge har tatt en tydelig lederrolle internasjonalt med arbeidet for en nullvisjon mot plast i havet, og gjennom sitt initiativ til et havfond som skal ligge under Verdensbanken. Men Norge må også følge opp dette arbeidet på hjemmebane i større grad. Det haster spesielt å fase ut og forby bruken av unødvendig engangsplast, avslutter han.

Statsminister Erna Solberg (H) ba sist lørdag G7 landene bli med på spleiselag for å rydde opp i verdens hav.

GRØNN HAVSKILPADDE: Strandet ved provinsen Chanthaburi i Thailand sist uke. Foto: MARINE AND COASTAL RESOURCE DEVELOPMENT CENTRE / AFP

