Utplasserer russisk militærpoliti på Golanhøydene

Russisk militærpoliti skal opprette åtte observasjonspunkter i området.

– Målet er å forhindre mulige provokasjoner mot FN-styrken langs «Bravo-linjen», opplyser lederen for den russiske fellesstaben, general Sergei Rudskoi til Interfax.

Bravo-linjen Foto: JALAA MAREY / AFP Ekspandér faktaboks «Bravo-linjen» går i den østlige delen av Golan-høydene. I FN-mandatet fra 1974 som opprettet styrken i området, er «Bravo» beskrevet som linjen syriske styrker ikke kan krysse over. De israelske styrkene har «Alfa-linjen» i vest som sitt stopp-punkt. Mellom de to linjene er det et demilitarisert område der FN-skal ha kontrollen. Denne operasjonen heter UNDOF, for United Nations Disengagment Observer Force. Den består av 1112 personer. Under den syriske borgerkrigen kom UNDOF under sterkt press, og har blitt tvunget til å delvis begrense sin aktivitet.

– I dag patruljerte de fredsbevarende styrkene fra FN i området for første gang på seks år. De ble fulgt av russisk militærpoliti, sa Rudskoi. Det skriver Tass.

GOLANHØYDENE: Kartet fra LiveUAmap viser dagens militære aktivitet ved Golanhøydene. Israel og Libanon er til venstre for det blå området. Syria er til høyre og Jordan er i bunn. Dette kartet viser at store deler av det området der FN-styrken skulle ha kontrollen, nå er kontrollert av styrker som støtter den syriske presidenten. Foto: LiveUAmap

Sensitivt for Israel

Golanhøydene på grensen mellom Israel og Syria har vært et omstridd område helt siden 1967.

Store deler av området er under kontroll av Israel, selv om det i utgangspunktet er syrisk territorium.

Under borgerkrigen i Syria har opprørere hatt makten i deler av Golanhøydene.

KAMPER VED GOLANHØYDENE: Dette bildet fra forrige uker viser kraftige kamper ved Golanhøydene sett fra den israelskkontrollerte delen av området. Foto: Ariel Schalit / AP

De siste av disse opprørerne skal i dag ha blitt nedkjempet, etter harde kamper den siste måneden.

Israel har bidratt til dette. Landet melder at de drepte en gruppe opprørere gjennom et flyangrep ved Golan-høydene i dag tidlig.

Vil ikke ha Iran der

Iranskstøttet milits har vært med på å fjerne opprørene, og det er et problem for Israel.

– Russland er fullstendig klar over at iranske styrker ved grensen til Israel er en rød linje for Israel, forklarer seniorforsker Julie Wilhelmsen i NUPI.

I TRÅD MED DEN RUSSISKE POLITIKKEN: Seniorforsker Julie Wilhelmsen er ikke overrasket over at Russland nå plasserer sine egne styrker mellom de iranskstøttede styrkene i Syria og grensen til Israel. Foto: Christopher Olssøn

I går meldte russerne at alle iranske, tunge våpen som kunne være en trussel mot den israelskkontrollerte delen av Golanhøydene, er trukket 85 kilometer vekk fra området.

Det var ikke nok for israelerne, som forlangte at alle iranske styrker i Syria blir fjernet, nå som borgerkrigen i landet går mot slutten.

Kanskje avtalt i Helsingfors

At Russland skulle plassere ut militærpoliti i Golanhøydene, er noe som kan ha kommet opp under samtalene tidligere denne måneden mellom presidentene Trump og Putin.

– Det er tenkelig at Trump og Putin diskuterte og ble enige om dette i Helsingfors. Det er klart at Syria allerede er gjenstand for samarbeid og koordinering mellom Russland og USA i noen grad, sier Wilhelmsen.

KANSKJE DE DISKUTERTE DETTE: 16. juli snakket Trump og Putin sammen. Da hadde kampene ved Golanhøydene rast i flere uker. De to lederne kan ha avtalt hvordan sluttspillet skulle se ut. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Hun mener utplasseringen er i tråd med den strategien Russland har for området.

– Russland har sagt at deres prosjekt er å bilegge konflikter i Midtøsten. De å fremstå som staten som skaper fred der hvor vesten bare har skapt konflikt de siste 20 årene, forklarer seniorforskeren.

Russerne stabiliserer

Leder av Forsvarets høgskoles mediegruppe, orlogskaptein Thomas Slensvik, tror at den russiske utplasseringen kan fungere etter hensikten.

TROR DET BLIR ROLIG: Orlogskaptein Thomas Slensvik mener det russiske militærpolitiet vil bli respektert av partene, og at de derfor vil virke stabiliserende. Foto: Martin Zondag / NRK

– I utgangspunktet er dette er nok en god idé, sier Slensvik.

Han forklarer at dette er i tråd med hva Russland har gjort tidligere i Syria etter at kamphandlingene i et område er avsluttet. Det russiske militærpolitiet sørger for at det blir ro i området.

– Det russiske militærpolitiet har troverdighet i forhold til grupperingene i området. De oppfører seg som en disiplinert militæravdeling, poengterer Slensvik.