I går ble Nawaz Sharif presset til å gå av da pakistansk høyesterett erklærte at han var «diskvalifisert» til å inneha stillingen. Korrupsjonsanklagene har vært mange, og til slutt var det nok for de øverste dommerne i landet. Korrupsjonen kom for en dag med utspring i Panama-avsløringene.

Ikke lenge etter avgangen, forsøkte Sharif å «kuppe» prosessen for å utpeke en ny statsminister. Broren Shahbaz var valget, en lokalpolitiker fra Punjab.

BRØDRE: Nawaz Sharif (til høyre) anbefaler partiet sitt å velge broren Shahbaz som hans etterfølger. Foto: ARIF ALI / AFP

– Jeg støtter Shahbaz Sharif som min etterfølger, men han trenger tid til å utfordre valgresultatet. Derfor nominerer jeg Shahid Khaqan Abassi som midlertidig etterfølger, sa den avgåtte statsministeren i en TV-tale.

Gjør narr av demokratiet

SJOKKERT: Imran Khan anklager Nawaz Sharif for løgn og forfalskning. Foto: BANARAS KHAN / AFP

Opposisjonen, ledet av den tidligere cricket-helten Imran Khan, sier det er skammelig at Nawaz Sharif fremstiller seg selv som et offer. Han er «skyldig i løgn, forfalskning, mened osv.» skriver Kahn på Twitter.

Han mener utpekingen av broren er å gjøre narr av demokratiet.

Han fornærmer nasjonens intelligens og gjør narr av demokratiet når han nominerer sin bror som etterfølger." Imran Khan, opposisjonspolitiker

45 dagers venteperiode

Siden den 65-årige broren Shahbaz er førsteminister i Punjab-provinsen og ikke rikspolitiker, må han velges inn i nasjonalforsamlingen før han eventuelt kan bli statsminister. Punjab er en av fire pakistanske provinser, og den mest folkerike med over 100 millioner innbyggere.

«Vikaren» Abbasi blir trolig valgt som midlertidig statsminister i nasjonalforsamlingen der Sharifs parti, Pakistan Muslim League-Nawaz (PLM-N), har rent flertall. Abbasi er tidligere oljeminister i Sharifs regjering.

Opposisjonen kan i teorien også fremme en kandidat til statsministerposten, men vedkommende ville hatt liten sjanse til å vinne nok stemmer i nasjonalforsamlingen.

Den avgåtte statsministeren, Nawaz Sharif, ble også avsatt i et militærkupp i 1999 og levde i eksil i flere år før han gjorde comeback i pakistansk politikk. Foto: Caren Firouz / Reuters

Det er ikke oppgitt hvilken dag avstemningen kommer opp. Interim-perioden blir på 45 dager, skriver den pakistanske avisa Geo News.

Nekter for korrupsjon

I Panama-avsløringene kom det fram at tre av Sharifs barn eide utenlandske selskaper som ikke er oppgitt til skattemyndighetene. Via disse selskapene skal de ha kjøpt eiendom i blant annet London. Mistanken går på at selskapene ble brukt til å hvitvaske svarte penger.

YNGRE DAGER: I 1999 feiret de to brødrene Sharif politisk comeback etter militærkuppet tidligere samme år. Nawaz til høyre. Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Nawaz Sharif nekter fortsatt for korrupsjonsanklagene, selv om høyesterett etter en ukes høring mente at det var såpass hold i dem at Sharif ikke lenger var kvalifisert til vervet som statsminister.

Til den pakistanske avisen The Nation sier Sharif at ingen av anklagene er bevist. Han sier han ikke mottok lønn fra sønnens utenlandske selskaper.