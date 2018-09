FN slo alarm om situasjonen for uigurene i en rapport forrige uke. Mange ti tusen, og kanskje opp mot en million av den muslimske minoriteten, blir holdt i «langvarig forvaring» eller omskoleringsleire i Kinas største provins Xinjiang.

Temaet ble uunngåelig for Stortingets forsvars- og utenrikskomite da de besøkte sine kollegaer i Kinas folkekongress.

– Jeg har konkret tatt opp spørsmålet om uigurene, at FN sier de må løslates og at FN sier det må være en uavhengig gransking. Svarene har ikke vært beroligende fra den andre siden, sier Abid Raja (V) til NRK.

MUSLIMER: FN er blant annet engstelig over rapporter om masseovervåking av uigurer, blant annet innsamling av DNA-data og skanning av mobiltelefoner ved vegsperringer. Bildet er fra 2011. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Protester

Kina har protestert mot FN rapporten og sier den er basert på grunnløse påstander.

Beijing er likevel tydelig på at det er nødvendig med et sterkt grep på Xinjiang for å bekjempe ekstremisme og terrorisme.

FN er skeptisk til forklaringen om terrorisme fordi folk blir satt i omskoleringsleire for å gjøre hverdagslige religiøse hilsninger på gata.

OPPTØYER: Det har vært mange opptøyer i Xinjiang-provinsen. I 2009 ble minst 159 mennesker ble drept og ett tusen såret. Bildet er fra juli 2009. Foto: DAVID GRAY / REUTERS

Folk som er kommet ut av leirene forteller om hjernevasking og torturlignende forhold, ifølge Ap.

– Vi forstår at man ettergår ett par hundre eller et par tusen mennesker som har en tilknytning til terrororganisasjoner. Europa ettergår også fremmedkrigere, men en million uigurer i interneringsleirer, det gir ingen mening, sier Raja.

Mens Venstre og Sosialistisk Venstreparti allerede før avreise til Kina var tydelige på at de kom til å ta opp uigurenes situasjon, var de store partiene mer forsiktige, ifølge Aftenposten.

KINAREISE: Abid Raja (V) og Hans Andreas Limi (Frp) var i Kina for første gang. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Ingen tvil

Når NRK møter representanter frå Høyre og Arbeiderpartiet i Beijing er det ingen tvil å spore.

– Vi mener at seriøse FN-rapporter, det må vi forholde oss til. Vi har spilt dette ut og bedt dem reagere på de påstandene og den dokumentasjonen vi mener er i disse rapportene, sier Michael Tetzschner (H).

PÅ ALVOR: Michael Tetzschner er glad for at delegasjonen ble enige om å ta opp situasjonen for uigurene i Xinjiang. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Han sier han er glad for at delegasjonen ble enige om at temaet måtte på banen.

Jonas Gahr Støre (Ap) mener at kineserne ofte er langt åpnere i samtaler enn det kan virke som.

– Jeg mener det er en norsk politikk på feilspor om vi tror at vi ikke kan ta opp menneskerettigheter, men det handler om å ta det opp på en måte som gjør at det blir en samtale om det. Kineserne har vært forberedt på å svare på sin versjon, og på de områdene har det vært ganske motsatte syn på hvordan et samfunn bør være, sier Støre.

– Det er sikkert langt frem til at man kan si at Kina praktiserer menneskerettigheter på samme måte som vi gjør, men vi ble i hvert fall ikke avvist når vi reiste problemstillingen, sier Hans Andreas Limi (Frp).