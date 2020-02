Cruisepassasjer hadde koronavirus – 1000 andre på vei hjem

Cruiseselskapet insisterte på at ingen om bord MS Westerdam var smittet av koronaviruset, men nå har en av passasjerene testet positiv. Helsepersonell frykter for de 1000 øvrige passasjerene som er på vei hjem over hele verden.