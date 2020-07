Utenriksdepartementet advarer nordmenn i Hongkong

1. juli trådde den nye sikkerhetsloven for Hongkong i kraft.

Den forbyr det Kina stempler som løsrivelsesbevegelser, statsfiendtlig virksomhet, terrorisme og samarbeid med fremmede makter.

Loven kommer som et svar på de mange og til dels voldelige demonstrasjonene som har preget Hongkong det siste året.

De som bryter loven, risikerer å bli dømt til livstid i fengsel, eller deportert.

Kommunikasjonsrådgiver Siri R Svendsen forteller til NRK at Utenriksdepartementet nå har oppdatert reiseinformasjonen for Kina. Den inkluderer informasjon om at det ikke kan utelukkes at også utenlandske borgere kan bli berørt av tiltak under sikkerhetsloven for Hongkong.

Den oppdaterte teksten lyder som følger:

«Straffebestemmelsene er uklart definert og gjelder også for handlinger foretatt av utlendinger utenfor Hongkong. Utlendinger kan deporteres ved brudd på loven, enten som eneste straff eller som tilleggsstraff. Det kan ikke utelukkes at også utenlandske borgere kan bli berørt av tiltak under loven.»

Storbritannia advarer sine statsborgere om det samme: De skriver at det er en økt fare for at utlendinger som bryter loven, risikerer straff eller deportasjon.

27 land ber Kina reversere loven

BEKYMRET. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: NRK

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er svært bekymret over utviklingen i Hongkong, har tidligere oppfordret Kina om å revurdere den nye sikkerhetsloven.

Sammen med 26 andre land tok Norge opp situasjonen i Hongkong i FNs menneskerettighetsråd 30. juni.

– Den nye sikkerhetslovgivningen for Hongkong gir grunn til bekymring. Vi frykter at den nye lovgivningen vil kunne høyne konfliktnivået og innskrenke sivile og politiske rettigheter og det demokratiske rommet i Hongkong, sa Søreide til NRK da.

Både EU og Nato har også uttrykt bekymring.

Vil innvilge asyl for demokratiforkjempere i Norge

VIL TILBY ASYL. Nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Michael Tetzschner (H). Foto: Siv Sandvik / NRK

Høyrepolitiker og nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Michael Tetzschner skriver i en kronikk i Aftenposten at Norge bør innvilge asyl for demokratiforkjempere i Hongkong.

– Norge skal ikke gjøre noe akkurat nå, for man må avvente og se hvordan utviklingen blir i Hongkong. Men, hvis det blir slik vi kan frykte så vil jo ledende demokratiforkjempere og andre som bruker ytringsfriheten for å opprettholde rettsstaten få behov for å ha opphold andre steder. Da synes jeg det er naturlig at demokratier i Europa stiller opp og tilbyr asyl for de personene, sier Tetzschner til NRK.

Internasjonale reaksjoner

Storbritannias statsminister Boris Johnson har tidligere uttalt at han vurderer å endre innvandringslovene, dersom innbyggerne i Hongkong vil flykte fra den nye sikkerhetsloven.

Storbritannia har allerede tilbudt oppholdstillatelse til 3 millioner hongkongkinesere som har rett til britisk oversjøisk pass.

Australias statsminister Scott Morrison har også tilbudt personer fra Hongkong opphold i landet, dersom de ønsker og trenger det.

Dette gjelder blant andre studenter. I første omgang blir de tilbudt fem år i Australia etter studiene. Deretter kan de søke om permanent opphold, skriver The Guardian.

Kinesiske myndigheter har reagert sterkt på dette, og beskriver det som en grov innblanding i Kinas interne forhold.

