Utenlandske valgobservatører kritiske til valgavviklingen i Sverige

Valgobservatørene fra land som Ukraina, Russland, Aserbajdsjan var i forbindelse med riksdagsvalget invitert av organisasjonen Svensk internasjonalt liberalt forum (Silc), og deltok i overvåkningen av 447 av 663 valglokaler i Stockholm, skriver SVT.

Observatørene kontrollerte blant annet tilgangen til stemmesedler, og om det var mulig å velge en stemmeseddel uten at det var synlig for andre.

UTENFOR VALGLOKALET: Valgfunksjonær pakker opp stemmesedler utenfor valglokalet. Foto: Johan Nilsson/tt / NTB scanpix

Påtroppende generalsekretær for Silc og ansvarlig for valgobservatørene, Amanda Valentin, sier til den svenske rikskringkasteren at observatørene mener det er flere problemer med valgsystemet.

I Sverige har hvert parti sin egen stemmeseddel, som i Norge, men sedlene ligger utenfor selve stemmeavlukket.

– I all hovedsak reagerte de utenlandske observatørene på hvor enkelt det er å se hva folk stemmer, ettersom de fleste velgerne tar stemmesedlene åpent uten å skjule valget sitt, sier hun.

Forhåndsstemmer åpnet

ENDELIG RESULTAT: De endelige resultatene etter riksdagsvalget i Sverige vil bli offentliggjort etter at forhånds- og utenlandsstemmer er talt opp i slutten av uken. Foto: Johan Nilsson/tt / NTB scanpix

Et annet problem, ifølge valgobservatørene, er at konvolutten til forhåndsstemmene ble åpnet opp mens valglokalene fremdeles var åpne, og før alle stemmene var avgitt.

– Det fungerte før. Men nå er det så mange forhåndsstemmer at det ikke er bra for systemet at så mange åpnede konvolutter står i kartong etter kartong. I teorien kan noen bytte ut en stemmeseddel, sier Valentin.

Hun mener at håndteringen av stemmesedlene må endres.

Desinformasjon om OSSE-vurdering

I alt deltok 57 utenlandske valgobservatører i regi av Silc. I tillegg deltok det to valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). OSSE sin konklusjon blir først klar om åtte uker, da den legges frem i en rapport.

De to observatørene skal undersøke hvordan de nye svenske reglene for partibidrag håndteres, samt om svenskenes valg er hemmelig i praksis.

Foto: Pontus Lundahl/tt / NTB scanpix

Men ifølge organisasjonens talsperson, Thomas Rymer, har det blitt spredd desinformasjon både i Sverige og utenlands om hva observatørene deres har funnet. Blant annet gjennom en uttalelse fra Michael Aastrup Jensen, fra det danske høyrepartiet Venstre, skriver Omni.

– Han jobber ikke for og representerer ikke OSSE på noen måte, sier Rymer til Sveriges Radio

Valmyndigheten med flere feil

Tirsdag ble det også klart at Valmyndigheten, som organiserer det svenske valget, har gjort nok en feil i opptellingen av stemmene.

Matematikkprofessor Svante Linusson, en av Valmyndighetens eksperter, påpekte på Facebook at det kunne virke som et valgdistrikt ikke har blitt innrapportert. På Valmyndighetens hjemmesider var det tirsdag blanke felter der antallet avgitte stemmer i Pomona i Ängelholm i Skåne, skulle stått.

Foto: Johan Nilsson/tt / NTB scanpix

Ifølge NTB, har Valmyndigheten allerede sjekket at stemmene ikke vil påvirke fordelingen av representanter i Riksdagen.

Mandag ble ett mandat overført fra Centerpartiet til Sverigedemokraterna etter at det ble oppdaget en feil i et valgdistrikt i Västra Götaland.

Riksenheten for korrupsjon har i forbindelse med valget fått inn ett 20-tall meldinger om mulig valgfusk, skriver SVT. Ved forrige valg fikk de et 40-talls meldinger.

Myndigheten for samfunnssikkerhet (MSB) har hittil ikke oppdaget forsøk på valgpåvirkning, eller valgjuks fra noen fremmedmakt. Heller ikke det svenske sikkerhetspolitiet har oppdaget noe uvanlig hittil.