Utdrikningslag amok på danskebåten

Feiringen om bord på ferja gikk over styr natt til lørdag, melder danske TV 2 Nord. Skipet gikk ut fra Stavanger fredag kveld.

Ut på natten var mange svært beruset, og 35 av passasjerene havnet i slagsmål. De tilhørte alle det samme utdrikningslaget, men det er ikke kjent hvor i Norge de kommer fra.

Personalet og sikkerhetsvakter om bord greide etter hvert å få kontroll på de involverte. Flere av de unge mennene ble satt i skipets arrest, og dansk politi ble varslet.

Kun nordmenn ombord

– Vi var oppe og assisterte ferja, men etterpå ba vi dem om å vende tilbake til Norge. Slagsmålet skjedde i norsk farvann, og det var kun nordmenn om bord, så det er Norges ansvar. Flere av dem vil bli siktet for vold, sier vaktsjef Poul Badsberg hos politiet på Nordjylland til TV 2 Nord.

Ifølge Ekstra Bladet var det 570 passasjerer ombord, av dem var det 400 unge nordmenn. Skipet fortsatte til Hirtshals etter at situasjonen var kommet under kontroll.

– Vi kjenner ikke til om noen av nordmennene ble skadet, men det var ingen som hadde behov for medisinsk behandling da vi ankom skipet, forteller Poul Badsberg.

Dansk politi kjenner ikke til hva som var årsaken til masseslagsmålet, men bekrefter at det en periode var ville tilstander om bord.

Bortvist fra skipet

Rickard Ternblom er konsernsjef i Fjord Line. Han forteller at slagsmålet startet mellom deltakerne i utdrikningslaget.

Rickard Ternblom, konsernsjef i Fjord Line. Foto: \--330200720--\, Erlend Aas / NTB scanpix

– Hvordan fikk dere stoppet dette masseslagsmålet?

– Jeg vil ikke beskrive dette som et masseslagsmål, det var dårlig stemning og håndgemeng i et selskap. Det ble raskt stoppet og sju av de mest aktive havnet i skipets arrest og der satt de til skipet ankom Hirtshals, forteller Ternblom.

De første meldingene fra dansk politi gikk ut på at det var et utdrikningslag og et bursdagsselskap som havnet i tottene på hverandre. Rickard Ternblom forteller at dette ikke er riktig.

Han bekrefter at situasjonen var alvorlig og at skipets egne ordensvakter måtte pågripe sju personer. De ble innbrakt til skipets egen arrest.

– Dette skjer svært sjelden. Selvfølgelig har vi også tidligere hatt passasjerer som har vært voldsomme, men vi tar umiddelbart hånd om alle slike situasjoner, forteller Ternblom.

De sju personene som havnet i skipets arrest blir nå bortvist fra skipet og får ikke være med tilbake til Norge i kveld. De må komme seg hjem fra Danmark på egen hånd.