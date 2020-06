Utbetalte millionbonuser til toppsjefer like før de søkte konkursbeskyttelse

JC Penney, den amerikanske varehuskjeden med 850 butikker over hele USA og 90.000 ansatte, søkte i mai om konkursbeskyttelse.

En konkursbegjæring gir selskapet beskyttelse mot kreditorene mens virksomheten fortsetter som normalt under en omstrukturering.

Bare noen dager i forveien betalte selskapet ut millionbonuser til administrerende direktør Jill Soltau og tre andre i toppstillinger.

Soltau fikk 43 millioner kroner etter dagens kurs. Det tre andre lederne fikk utbetalt nesten ti millioner hver.

Selskapet beskrev da bonusene som «nødvendige» for å beholde «vår talentfulle toppledelse».

Slike bonuser er kjent som «retention bonuses».

De utbetales for å sikre at man får med seg nøkkelpersoner i selskapet videre i en utfordrende tid.

Kritikere mener at disse selskapene heller burde gjøre mer for dem som jobber på gulvet i selskapene.

FIKK MILLIONBONUS: Jill Soltau, her i et møte med USAs president Donald Trump. Foto: Evan Vucci / AP

Har 90 milliarder i gjeld – utbetalte 250 millioner

En oversikt fra The New York Times viser at det ikke er et enkelttilfelle.

Whiting Petroleum søkte konkursbeskyttelse i april.

Den administrerende direktøren i petroleumsselskapet, Brad Holly, har fått utbetalt 6,4 millioner dollar, om lag 62 millioner kroner, i bonus.

Skifergassgiganten Chesapeake Energy trues av konkurs i løpet av dager eller uker, ifølge Reuters.

Selskapet sliter med å betjene en gjeld på nesten 90 milliarder kroner.

Tross de enorme problemene har selskapet betalt ut nærmere 250 millioner kroner til 21 toppsjefer.

Historien er den samme hos bilutleieselskapet Hertz.

Det 102 år gamle selskapet utbetalte i mai til sammen over 150 millioner kroner til 340 ledere før det ba om konkursbeskyttelse kort tid etter.

EQUINOR-PARTNER: Chesapeake Energy er en av Equinors eldste partnere i USA. Foto: Steve Sisney / Reuters

19,5 millioner arbeidsledige

Mens disse toppsjefene har så de klarer seg, sliter mange amerikanere med konsekvensene av pandemien.

Nettavisen Bloomberg skriver at antallet arbeidsledige i USA totalt ligger på omkring 19,5 millioner.

Ytterligere 1,48 millioner amerikanere meldte seg arbeidsledige sist uke. Det er et fall fra 1,5 millioner uken før.

HISTORISK ILLE: Sist arbeidsledigheten i USA var så høy var under den store depresjonen på 1930-tallet. Foto: AP

Torsdag ble det klart at USAs økonomi krympet med 5 prosent av BNP i første kvartal. Fallet samsvarer med spådommene fra handelsdepartementet i mai.

USA er hardt rammet av koronapandemien. 2,4 millioner amerikanere er smittet av viruset. 125.000 er døde av Covid-19.