Boris Romanchenko overlevde fire konsentrasjonsleirar under andre verdskrig.

Fredag vart han drepen i eit angrep i byen Kharkiv.

– Vi er sjokka over å stadfeste det brutale dødsfallet til Boris Romanchenko, seier Rikola-Gunnar Lüttgenau i stiftelsen Buchenwald Memorial Foundation til NRK.

Han skal ha blitt drepen då ei bombe trefte bygninga han budde i, skriv BBC.

– Vi sørger over tapet av ein nær venn. Vi ønskjer sonen og barnebarna hans styrke i denne vanskelege tida, seier Lüttgenau på vegner av stiftelsen.

– Overlevde Hitler, drepen av Putin

Den ukrainske utanriksministeren, Dmytro Kuleba skriv på Twitter at Romanchenko levde eit stille liv i Kharkiv heilt til ei russisk bombe trefte heimen hans. Han kallar det eit ubeskriveleg brotsverk.

– Han overlevde Hitler, vart drepen av Putin.

Kharkiv er den nest største byen i Ukraina og har vore omleira av russiske styrkar sidan byrjinga av invasjonen 24. februar.

Talsperson for ukrainske styresmakter seier at rundt 500 sivile skal vere drepne i Kharkiv og rundt tusen bygningar skal vere øydelagde, skriv BBC.

Måndag rydda folk utanfor eit bustadbygg i Kharkiv som vart skada i eit russisk angrep. Foto: Vitalii Hnidyi / Reuters

Barnebarnet til Romanchenko Yulia Romanchenko seier til CNN at ho fekk vite om angrepet via sosiale medium.

Då ho klarte å kome seg til området var heimen til bestefaren heilt brent ned.

– Det var ingen vindauge, ingen balkong og ingen leilegheit att, sa barnebarnet.

Deportert til konsentrasjonsleir som 16-åring

Romanchenko vart fødd i 1926 og vaks opp på ein gard i Bondari. Det er ein tettstad utanfor byen Sumy nordaust i Ukraina.

I 1941 vart han teke som krigsfange etter at Nazi-Tyskland lanserte operasjon Barbarossa mot Sovjetunionen.

Sjølv om han ikkje var jødisk, vart han deportert til Dortmund for tvangsarbeid som 16- åring.

– Krigen hadde fullstendig overraska oss, eg klarte ikkje å flykte, sa han i eit intervju i april 2004, skriv The Guardian.

Boris Romanchenko på Buchenwald konsentrasjonsleir aust i Tyskland under ein minneseremoni i april 2012. Foto: MICHAEL REICHEL / AFP

I løpet av krigen var han innom konsentrasjonsleirane Buchenwald, Peenemunde, Mittelbau-Dora og Bergen Belsen i Tyskland.

Romanchenko via livet sitt til å lære andre om alt det grufulle som skjedde under den andre verdskrigen, skriv Times of Israel.

Han var også visepresident i Buchenwald-Dora sin internasjonale komité.

Det er rundt 42.000 overlevande etter Holocaust i Ukraina, skriv nettstaden.