Nasjonalistene i Skottland mener kombinasjonen av brakvalget til Boris Johnson og deres eget gode valg, øker muligheten for at Skottland kan bli i EU.

SNP, det skotske nasjonalistpartiet går opp fra 35 seter til 48. Skottland har totalt 59 seter i underhuset. Dette er en sterk seier for SNP.

Partimedlemmene mener at det gode valgresultatet styrker deres krav om at Skottland skal bli i EU. SNP krever en folkeavstemning om Skottland skal bryte ut av EU.

– Dette resultatet viser tydelig at skottene har stemt imot å bli tatt ut av EU mot sin vilje, sier valgkamparbeider Angus Nelson til NRK i Edinburgh.

Valgkamparbeider for SNP, Angus Nelson, sier til NRK at partiet ønsker å bli i EU. SNP som gjorde et brakvalg, krever folkeavstemning om å bryte ut av Storbritannia. Foto: Philip Lote / NRK

– Vi har blitt styrt opp igjennom årene av konservative statsministere som Skottland aldri har stemt for. Dette resultater viser dette tydeligere enn noen gang, sier han.

– Ikke mandat til å ta Skottland ut av EU

Leder i SNP og Skottlands førsteminister, Nicola Sturgeon, sier den høye oppslutningen for SNP viser at et stort flertall ikke ønsker å bli styrt av en konservativ regjering ledet av Boris Johnson.

– Dette var et klart mandat for en ny folkeavstemning, sier partilederen ifølge Reuters.

Nicola Sturgeon vil hindre at Skottland blir tatt ut av EU mot innbyggernes vilje.

En jublende glad førsteminister i Skottland og partileder i SNP, Det skotske nasjonalistpartiet. Nicola Sturgeon krever en ny folkeavstemning, hun ønsker at Skottland blir i EU. Foto: Andy Buchanan / AFP

Partileder Sturgeon mener at når Storbritannia går ut av EU, så bør det utløse en ny folkeavstemning i Skottland.

– Boris Johnson har nå et mandat til å ta England ut av EU. Han har ikke mandat til å ta Skottland ut av EU. Skottland må få bestemme over skottenes framtid, sier Nicola Sturgeon.

Partilederen sier at hun vil starte forberedelser som skal lede til en ny folkeavstemning.

Nei til folkeavstemning

En ny folkeavstemning vil bli blankt avvist av Boris Johnston som nå har rent flertall i Parlamentet.

Det innser også den skotske valgkampmedarbeideren som NRK snakker med.

– Jeg tror dessverre ikke at det gode valget til SNP betyr at Skottland vil bli hørt og at Westminster vil la Skottland selv bestemme om vi skal ha en ny folkeavstemning om uavhengighet, medgir Angus Nelson.

Skottland har i stor grad stemt motsatt av resten av Storbritannia, men SNP har tatt velgere fra alle sine motstandere også fra Liberaldemokratene og Labour.

Ulike analytikere advarer likevel mot å tolke valgresultatet som støtte til en ny folkeavstemning om uavhengighet.

Det er mange som sier at SNP ble belønnet for å ha et klart syn på Brexit mens Labour ble oppfattet som uklare og vage.

Nederlag for «Libdem»

Et annet resultat fra Skottland som vil forme britisk politikk de neste årene er nederlaget for lederen for Liberaldemokratene.

Jo Swinson overtok som leder for kun noen få måneder siden med en ambisjon om at hun på et tidspunkt ville bli statsminister i Storbritannia.

Hun tapte sitt sete med kun 149 stemmer og ble ikke engang folkevalgt i parlamentet.

SNP tok hennes sete litt utenfor Glasgow. Grunnen er at konservative velgere denne gang ikke stemte taktisk for å holde SNP ute.

Swinson gikk til valg på å kansellere hele Brexit uten en ny Brexit-avstemming. Det oppfatter mange konservative velgere som udemokratisk.

Starten på slutten for Storbritannia?

Valgresultatet er blitt hyllet som en seier for engelsk, skotsk og irsk nasjonalisme, skriver nyhetsbyrået Reuters som mener dette kan være starten på slutten for Storbritannia slik vi kjenner det i dag.

Seieren til Boris Johnson er en triumf som gir ham muligheten til å ta Storbritannia ut av EU i neste måned.

Men det kan føre til at unionen som har bundet England, Wales, Skottland og Nord-Irland sammen i flere hundre år, kan bli brutt.

Skottland og England har vært politiske partnere i 300 år.

I 2014 gjennomførte skottene en folkeavstemning om unionen.

Da stemte 55 prosent for å bli værende, 45 prosent stemte for å bryte ut av unionen.

Under folkeavstemningen om Brexit i 2016 var det et stort flertall i Skottland mot å bryte ut av EU.