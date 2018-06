Usher gjorde som Listhaug – dro til Rinkeby

Den amerikanske verdensstjernen som er på Sverige-tur besøkte Tensta og Rinkeby i Stockholm fredag kveld.

Evangelos Papatheodorou (28) var i Tensta for å besøke faren sin da han fikk meldinger om at superstjernen befant seg i bydelen. Papatheodorou møtte så Usher utenfor et gatekjøkken.

MØTTE ERNA: Usher møtte statsminister Erna Solberg under Verdens økonomiske forum i Davos i januar. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg spurte han hva han gjorde i Tensta. Han sa at han selv ville se hvordan det var her med all volden som har vært, og senere skulle han videre til Rinkeby for å se der også, sier Papatheodorou til Aftonbladet.

Svensk innvandring og stockholmske forsteder ble noen uker i februar i fjor en del av den politiske debatten USA, da president Donald Trump dro frem Sverige som et skrekkens eksempel på hva innvandring kan gjøre med et land, under en tale i Florida.

De to forstedene i Stockholm har de siste årene vært rammet av gjengkonflikter og flere skyteepisoder. Senest torsdag ble fem personer skadd i en skyteepisode i Tensta.

Debatt i USA

Rinkeby ungdomshus har lagt ut bilde av superstjernen på Instagram, og skriver: «Selveste Usher kom til Rinkeby for å treffe våre ungdommer».

Trumps tale i Florida i fjor vinter, hvor han snakket om innvandringssituasjonen i Sverige, førte til debatt i både Sverige og i USA.

– Bare se hva som skjedde i Sverige i går kveld, sa Trump i talen, før han fortsatte:

– Sverige. Hvem ville tro det? Sverige. De tok et stort antall inn. De har problemer, som de aldri hadde trodd var mulig.

SNAKKET OM SVERIGE: Trump advarte mot tilstandene i Sverige, og det kunne tolkes som han snakket om en hendelse den forrige kvelden. Det fikk folk til å spekulere Du trenger javascript for å se video. SNAKKET OM SVERIGE: Trump advarte mot tilstandene i Sverige, og det kunne tolkes som han snakket om en hendelse den forrige kvelden. Det fikk folk til å spekulere

Presidenten fikk mye kritikk for påstander som kunne tolkes som om det hadde vært et terrorangrep i Sverige dagen før.

– Jeg fikk mye pes for Sverige. Også skjedde bråket en dag senere. Jeg sjekket om det ble rapportert, men det ble det ikke, har Trump sagt senere, med henvisning til uroligheter i Rinkeby, nord i Stockholm.

Listhaug i Rinkeby

Også i Norge har de svenske forstedene vært gjenstand for debatt ved flere anledninger.

Sist etter at daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) reiste til Rinkeby i august i fjor for å få se «svenske tilstander» på nært hold.

«HYSTERI»: Sylvi Listhaug har selv kalt oppmerksomheten rundt Rinkeby-besøket for «hysteri». Foto: TERJE HAUGNES / NRK

Frp har kalt begrepet «Svenske tilstander» en beskrivelse av ulike negative konsekvenser av overdreven innvandring, og samfunnets unnfallenhet til å erkjenne og ta tak i problematikken.

Besøket skapte mye rabalder. Sveriges migrasjonsminister Heléne Fritzon avlyste et planlagt møte med Listhaug på kort varsel, Carl Bildt avviste at innvandring er et så stort problem i Sverige som Listhaug skulle ha det til. I tillegg reagerte en rekke norske politikere på Listhaugs Rinkeby-tur.

Listhaug fastholdt etter reisen at den ikke hadde endret hennes syn på «svenske tilstander».