USAs våpenlobby saksøker myndighetene

Floridas guvernør Rick Scott, som er republikaner, underskrev loven fredag, etter at den var blitt godkjent av både delstatens underhus og senat.

Scott ønsket i likhet med mange demokrater å skjerpe våpenlovene ytterligere. Ved å innføre loven har guvernøren markert et tydelig brudd med den mektige våpenlobbyen i USA.

– Dette er et eksempel som viser at denne regjeringen kan og vil handle raskt, sa Scott under signeringen.

Flere av foreldrene til ungdommene som ble massakrert under skoleskytingen i Parkland 14. februar var til stede under signeringen.

– Dette er begynnelsen på en prosess som skal forhindre at slike grusomme hendelser får skje. Vi har betalt en grusom pris, sa Tony Montalto. Datteren hans, 14-årige Gina, ble drept under skoleskytingen i Parkland.

Rick Scott og flere av de pårørende under signeringen av den skjerpede våpenloven. Foto: Mark Wallheiser / AP

USAs president Donald Trump har tidligere varslet innskjerpelser i landets våpenlover. Det ser nå ut til at løftene gir resultater.

Mener loven bryter med grunnloven

Den nye loven hever aldersgrensen på kjøp av rifler og automatgevær fra 18 til 21. Dette får National Rifle Association (NRA) til å reagere. De mener loven diskriminerer unge amerikanere og bryter med grunnloven som gir folk rett til å eie og bære våpen for å beskytte seg selv.

Spesielt urettferdig synes NRA loven er for unge kvinner, ettersom det er mindre sjanse for at kvinner i aldersgruppen 18–24 er delaktige i voldelig kriminell aktivitet enn den øvrige befolkningen.

I en reklamevideo henvendte NRA seg til journalister, skuespillere, idrettsutøvere, politikere og talkshow-verter med beskjeden: «Tiden deres renner ut

National Rifle Association har tidligere skapt sjokkbølger med kontroversielle uttalelser etter skoleskytingen i Florida. En reklamevideo som ble publisert denne uken skapte flere reaksjoner.

Loven kom i stand etter at en elev 14. februar skjøt og drepte 17 personer på en videregående skole i Parkland i Florida.

Emma Gonzalez, som overlevde skytingen på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida, ble hyllet etter å ha tatt et rasende oppgjør med president Donald Trump og andre amerikanske politikere som støtter landets mektige våpenprodusenter.

Den utvider også den tre dager lange ventetiden for å få utlevert våpen man kjøper til også å gjelde rifler og automatgevær, og den forbyr såkalte bump stocks som gjør det mulig å bygge om halvautomatiske våpen til helautomatiske.

Den gir også lærere og andre skoleansatte anledning til å bære våpen.

