USAs utenriksminister vil at Iran skal oppføre seg som Norge

USAs utenriksminister trakk frem Norge da snakket om situasjonen i Iran foran studenter ved Stanford University i California mandag.

Pompeo var i samtale med Condoleezza Rice, kvinnen som var utenriksminister da George W. Bush var president.

Trakk frem Norge

Han snakket om sanksjoner mot regimet i Iran da Norge plutselig ble trukket frem som eksempel.

– Vi kombinerer diplomatisk isolasjon med økonomisk press og militær avskrekking for å oppnå to mål. For det første skal regimet fratas ressurser. Ressurser det trenger til sin ondsinnede aktivitet rundt i verden.

– For det andre. Vi vil bare at Iran skal Iran skal oppføre seg som en normal nasjon. Bare vær som Norge, sa Pompeo.

Det er slett ikke første gang at Norge og nordmenn får varm omtale av et medlem av Trump-regjeringen. I januar 2018 sa president Trump at han gjerne skulle sett at USA fikk flere innvandrere fra Norge.

Trump snakket om Norge

I et møte med kongressmedlemmer skal president Donald Trump ha spurt hvorfor USA tar inn innvandrere fra «drittland».

Den amerikanske presidenten også stilt spørsmål om hvorfor USA ikke tar inn flere innvandrere fra land som Norge.

Trumps uttalelser kom dagen etter at Trump hadde tatt imot statsminister Erna Solberg i Det hvite hus.

Da sa Trump at Norge er en god kunde, alliert og venn.

– Norge kjøper mange ting fra oss, ikke minst militære fly, sa Trump mens pressen var til stede.