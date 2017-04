– Forholdet mellom våre to land har nådd et bunnpunkt. Slik kan det ikke fortsette, sa USAs utenriksminister Rex Tillerson på en pressekonferanse i Moskva i kveld.

Pressekonferansen fant sted etter at USAs utenriksminister hadde timelange møter med både Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og president Vladimir Putin i Kreml tidligere i ettermiddag. Dette var det første offisielle møtet på dette nivået mellom de to landene siden Donald Trump tok over som USAs president i januar.

– Vi er blitt enige om å forbedre kommunikasjonen, både på militært og diplomatisk nivå, sa Tillerson. Han opplyste videre at det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med å forbedre forholdet mellom de to landene.

Full splid om Syria

Et av de viktigste temaene på dagens møte var de siste ukers opptrapping av konflikten i Syria. Tonen mellom USA og Russland har vært skarp etter at over 80 mennesker ble drept 4. april i et angrep med kjemiske våpen mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria. USA mener Syrias president Bashar al-Assad stod bak, og svarte med å sende 59 krysserraketter mot flybasen Shayrat som brukes av det syriske regimet.

Russland støtter på sin side Assad-regimet og hevder syriske opprørere var ansvarlige for at kjemiske våpen rammet sivile i Khan Sheikhoun. På pressekonferansen i dag gjentok de to utenriksministrene sine helt ulike syn på hva som skjedde.

– Bevisene for at regimet stod bak er overbevisende, sa Tillerson.

– Vi er ikke overbevist og vil ha en uavhengig gransking, sa Lavrov.

Ifølge Tillerson var de to likevel enige om noen sentrale punkter vedrørende Syria:

– Vi er enige om at Syria skal være forent og stabilt, og at det ikke skal være en frihavn for terrorister, sa han.