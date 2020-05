Pompeo hadde på seg munnbind, med fargene til det amerikanske flagget, da han kom til Israels hovedstad Tel Aviv, onsdag morgen.

Det er Pompeos første reise til utlandet siden utbruddet av koronapandemien.

Diskuterer annektering

Iran, kampen mot koronaviruset og Israels annektering av store deler av Vestbredden er sentrale tema under møtene med statsminister Benjamin Netanyahu og hans tidligere rival, opposisjonsleder Benny Gantz.

Den nye israelske regjeringen skulle egentlig vært tatt i ed onsdag, men seremonien ble utsatt én dag som følge av Pompeos besøk, ifølge NTB.

Avtalen mellom de tidligere rivalene Netanyahu og Gantz innebærer at annekteringen av palestinske områder kan starte 1. juli.

VIL ANNEKTERE: Statsminister Benjamin Netanyahu viser til en av de ulovlig bygde bosettingene på Vestbredden, Har Homa, som ligger mellom Jerusalem og Betlehem. Dette er en del av området der det var meningen av palestinerne skulle bygge sin stat. Men ved anneksjon tar Israel formelt eierskap til landet. Foto: Pool New / Reuters

Økt vold på Vestbredden

Samme dag som Pompeo kom til Israel, ble en 15 år gammel palestinsk gutt drept i et sammenstøt med israelske soldater i en flyktningleir på Vestbredden.

Ifølge det israelske militæret (IDF) ble det åpnet ild etter at det ble kastet steiner og brannbomber mot soldatene.

Tirsdag ble en israelsk soldat drept da det oppstod sammenstøt under en arrestasjon nær byen Jenin, ifølge Reuters.

DREPT UNDER SAMMENSTØT: En palestinsk mor kysser liket av sin sønn Zaid Qaysia (15), under begravelsen hans i flyktningleiren al-Fawar på Vestbredden, 13. mai 2020. Foto: Hazem Bader / AFP

Setter stopper for en tostatsløsning

Anneksjon av store deler av Vestbredden setter en stopper for tostatsløsningen det internasjonale samfunnet har håpet på siden Oslo-avtalen.

Urix forklarer: Fredsplan uten fredshåp

I Israel finnes det også grupper som jobber aktivt for at palestinerne må få sin egen stat. De ser anneksjonsplanene som en stor trussel for Israels fremtid, forhold til palestinerne og nabolandet Jordan.

De tidligere diplomatene og akademikere i Policy Working Group (PWG) advarer sterkt mot den planlagte annekteringen som vil gjøre okkupasjonen permanent.

– Når det skjer, blir apartheid snart en realitet, sier Ilan Baruch til NRK.

– Nå bor en halv million bosettere i et område med 2.5 million palestinere. For hver bosetter på Vestbredden finnes det 4–5 palestinere uten rettigheter. De kan ikke stemme ved valg, sier Baruch.

BEKYMRET: Ilan Baruch leder Policy Working Group, en gruppe som forsøker å redde tostatsløsningen. Foto: Privat

Sammenligner okkupasjonen med apartheid

I 36 år var Ilan Baruch diplomat og tjenestegjorde blant annet som ambassadør til Sør-Afrika. Han var også Israels representant til fredssamtalene etter Oslo-avtalen.

Nå sammenligner han situasjonen på den okkuperte Vestbredden med Sør-Afrika under apartheid.

Når USAs president Donald Trump gir grønt lys for annekteringen er det for å styrke seg hos de kristne evangelikanere i USA, som tror på nye messianske tider når det utvalgte folk vender tilbake til det hellige land. De ser bosetternes prosjekt i det bibelske Judea og Samaria som en del av Guds plan.

– Obama var mer forsiktig. Men med president Trump har vi fått en helt ny situasjon, fordi han vil komme de evangelikalske velgerne i møte for å få en ny periode i Det hvite hus, sier Baruch.

Men for Ilan Baruch er en tostatsløsning avgjørende for å bevare Israel som en demokratisk stat. Derfor bruker han all sin tid på å be EU og andre europeiske land om å legge press på Israel.

FRYKTER NYTT OPPRØR: Om Israel annekterer store deler av den okkuperte Vestbredden frykter Baruch at palestinerne vil miste håpet og ty til voldelig motstand igjen. Her fra en demonstrasjon mot bosettingen Modiin Illit, like ved den palestinske landsbyen Biliin, i februar i år. Foto: Mohamad Torokman / Reuters

– Om Europa ikke reagerer, vet ikke israelerne at okkupasjonen koster dem noe internasjonalt. Også Norges regjering bør være mer kritisk til det som foregår her nede, fordi anneksjon er uakseptabelt, umoralsk og ikke bærekraftig, sier Baruch.

– Men hva hjelper det for europeiske land å protestere når statsminister Netanyahu stort sett gjør som han vil, nå med støtte fra USAs president?

– Det hjelper absolutt. Vi er kanskje den mest nevrotiske nasjonen i verden, derfor er vi ekstremt opptatt av omdømmet vårt ute i verden, sier han.

Judea og Samaria

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at annektering av Vestbredden er en historisk og enestående mulighet til å utvide Israels suverenitet over bosettinger i det som fra israelsk side kalles Judea og Samaria.

Annektering har lenge vært foreslått av israelske politikere, først og fremst på høyresiden. De ser området som en historisk del av jødenes land. Israel okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem fra Jordan i Seksdagers krigen i 1967.

Israelske soldater ved Klagemuren i Øst-Jerusalem 7. juni 1967 etter at de hadde okkupert Øst-Jerusalem. Foto: David Rubinger / AP

Likud-leder og statsminister Netanyahu tok annektering opp igjen foran valgene til Knesset i fjor. Nå har hans nye koalisjonspartner fra sentrum-venstre partiet «Blått og hvitt», Benny Gantz, gått med på å inkludere dette i den nye regjeringens platform.

Øst-Jerusalem er allerede annektert. Israel proklamerte Jerusalem som en gjenforent by i den såkalte «Jerusalemloven» fra 1980, mens palestinerne vil ha Øst-Jerusalem som hovedstad i sin stat.

De fleste av verdens land anerkjenner ikke annekteringen av Øst-Jerusalem.