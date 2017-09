USAs tre muligheter til løsning på Nord-Korea-konflikten

President Trump snakker om å utløse «raseri og ild som verden aldri har sett». Har han tenkt å sette makt bak truslene – eller er det bare tomme ord?

Koreakrigen mellom nord og sør sluttet i 1953, med en våpenhvile. Men folkerettslig sett er ikke krigen over – fordi det ennå ikke er undertegnet noen fredsavtale. Nord-Korea krever at USA skaffer dem en fredsavtale, og vil ha direkte forhandlinger med amerikanerne – som er Sør-Koreas sterkeste militære støttespiller.

Samtidig langer Nord-Koreas diktator Kim Jong-un ut mot USA. Han beskylder amerikanerne for å true hans eget land og lover en gjengjeldelse som vil utslette USA. Nå ser det ut til at Nord-Korea raskere enn tidligere antatt klarer å bygge opp en atomvåpenstyrke og raketter som kan nå fram til USAs fastland.

USAs tre muligheter

USA – og FN – har i alle år siden den første prøvesprengningen i 2006, forsøkt å presse Nord-Korea til å avvikle atomvåpenprogrammet ved å innføre stadig strengere sanksjoner mot landet.

Og ved å ruste opp Sør-Korea med rakettvåpen og antirakettvåpen, pluss årlige militære øvelser sammen med sørkoreanerne.

FREDSAVTALE: Kim Jong-un og Nord-Korea krever at USA skaffer dem en fredsavtale, og vil ha direkte forhandlinger med amerikanerne – som er Sør-Koreas sterkeste militære støttespiller. Foto: AFP

Ingen ting av dette har stanset Kim Jong-un fra å fortsette, tvert imot har han påskyndet utviklingen av atomvåpenprogrammet.

For Kim dreier dette seg først og fremst om å beholde makten. Han vet at både kineserne og amerikanerne gjerne vil fjerne ham. Men jo sterkere militær trussel han blir, jo vanskeligere blir det å få ham vekk. Også interne fiender har han fått kneblet og drept, og atomvåpenprogrammet har styrket hans posisjon innad blant generalene i eget land.

USAs tre muligheter til løsning på konflikten kan oppsummeres slik:

1. Bruk av militær makt

Hvis USA gjennomfører et førstehåndsangrep på Nord-Korea, for eksempel for å ødelegge atomvåpenanlegg, vil det utløse et motangrep mot Sør-Korea som vil få enorme konsekvenser.

Bare noen få mil fra grensen mot Nord-Korea bor det 25 millioner mennesker i Sør-Koreas hovedstad Seoul og omegn.

ØKT SPENNING: Spenningen på Korea-halvøya har økt kraftig etter Nord-Koreas siste atomprøvesprenging natt til søndag. Foto: AP

Disse vil bli umiddelbart utsatt for Nord-Koreas konvensjonelle rakettvåpen som er utplassert og klare til krig – og som ikke kan stanses av USA eller Sør-Korea. Bruk av militær makt er altså en veldig dårlig idé. Kina har motsatt seg en slik løsning, og Sør-Korea frykter den.

2. Bruk av handelsvåpenet

Sanksjonene mot Nord-Korea virker ikke slik de er tenkt. Både fordi mange land er villige til å bryte dem, og fordi det også smugles mange varer til Nord-Korea.

Men først og fremst fordi Kina opprettholder en stor handel med blant annet mat og energiforsyninger som Nord-Korea er avhengig av.

KINA: Kina vil heller ikke ha et samlet Korea ledet av USA-vennlige Sør-Korea. Da frykter de å få amerikanske tropper helt inn mot sin egen grense. Foto: Greg Baker / AFP

Kina har sagt at dette vil de fortsette med, noe annet vil kunne føre til kaos og sammenbrudd i Nord-Korea. Da kan millioner av flyktninger strømme nordover til Kina som resultat.

Kina vil heller ikke ha et samlet Korea ledet av USA-vennlige Sør-Korea. Da frykter de å få amerikanske tropper helt inn mot sin egen grense.

Når Trump tvitrer om at USA kan komme til å stanse all handel med land som fortsetter å gjøre forretninger med Nord-Korea, er det i realiteten Kina det er snakk om.

Men dersom USA skulle slutte å handle med Kina vil det føre til en voldsom økonomisk krise – ikke bare i USA, men også i Kina, Europa og resten av verden. Trumps rådgivere vil aldri tillate at en slik trussel kommer lenger enn til Twitter-kontoen.

3. Bruk av diplomati

Dette er den eneste realistiske muligheten USA har for å få til en avspenning på Korea-halvøya og også sikre seg mot at Kim Jong-un foretar seg noe uforutsigbart mot amerikanske mål.

Men det blir en svært bitter pille å svelge for amerikanerne. De vil måtte anerkjenne Nord-Korea som en atommakt – og i praksis anerkjenne Kim-dynastiets herredømme – før nordkoreanerne i det hele tatt vil sette seg til forhandlingsbordet.

Slik situasjonen er nå, er det lite trolig at USA er villig til å gå inn på en slik løsning – det vil se ut som et knefall for den unge og ambisiøse diktatoren i den vesle atommakten.

Veien videre

​Sanksjonene vil nok videreføres og kanskje styrkes. Nord-Korea kommer til å videreutvikle sine atomvåpen og interkontinentale raketter, mens Kina ikke kommer til å stanse handelen med mat og energi til sin nabo.

Ordkrigen vil muligens bli enda mer intens enn den hittil har vært. Og verden, særlig sørkoreanerne, vil frykte at en liten feil kan utløse en enorm katastrofe.