Amerikanske teknologigrupperinger og interesseorganisasjoner slår alarm. De er sterkt imot Trumps siste trekk i handelskrigen med Kina.

De hevder den siste tolløkningen, som ble varslet av presidenten på søndag og innført på fredag, er svært ødeleggende for amerikanske selskaper og vil føre til høyere priser for amerikanske forbrukere.

Tollen gikk opp fra 10 til 25 prosent på over 5700 produkter.

Blant disse finner man en rekke data- og telekommunikasjonsprodukter som modemer, rutere, kretskort og tilsvarende.

Kinesiske bildeler og byggematerialer er å finne på listen over hva som rammes av tolløkningen, sammen med mer huslige produkter som støvsugere, belysning og møbler.

Toppsjefene advarer

– Teknologindustrien gir 18 millioner amerikanske arbeidsplasser. Det å heve tollsatsene vil være katastrofalt, sier Gary Shapiro, som leder handelsgruppen Consumer Technology Association, i en uttalelse.

En gruppe av amerikanske næringslivsledere har samme syn. De er dypt bekymret for en opptrapping av tollkrigen, som de mener skader den amerikanske økonomien.

Carly Fiorina, den tidligere sjefen for datagiganten Hewlett-Packard, mener det amerikanske presset og øye for øye, tann for tann-taktikken som nå utspiller seg, kan virke på kort sikt, men ikke løser noe på lang sikt.

Økonomer spår at det vil ta tre til fire måneder før tolløkningen ender i økte priser for amerikanske forbrukere. Men de mener også at amerikanske bedrifter ikke har noe annet valg enn å sette opp prisene, for å dekke opp økte importkostnader.

Forrige gang kineserne var i Washington i januar møtte visestatsminister Liu He president Donald Trump i Det hvite hus. Der stilte også både finansministeren, handelsrepresentanten, visepresidenten og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren handelspolitikken skulle diskuteres. Foto: Susan Walsh / AP

Hindrer kostnadsbesparende løsninger

– Handelskonflikten har vært negativ for USAs bedrifter, arbeidere og forbrukere, sier Naomi Wilson, som har spesialansvar for Asia i bransjeorganisasjonen ITI.

Selv om ITI i likhet med flere roser Trump-regjeringen for å ha satt søkelys på sider av Kinas politikk og praksis som de mener er uheldig, mener organisasjonen at tollen rammer amerikanske selskaper og forbrukere på en dramatisk måte.

– Dette vil påvirke prisen på modem og rutere, som bidrar til at amerikanerne er koblet til internett og til hverandre. Økt toll på datautstyr betyr at store og små bedrifter vil vente med å ta i bruk nytt digitalt utstyr og kostnadsbesparende teknologiske løsninger, sier Naomi Wilson.

Trump begynte å heve tollen på kinesiske varer i januar i fjor, for å presse Kina til å endre sin handelspolitikk.

USA anklager kineserne for å presse utenlandske selskaper til å dele teknologi og patenter med kinesiske selskaper.

I tillegg krever amerikanerne at Kina kutter støtten til statseide bedrifter, og de forlanger en langt jevnere handelsbalanse. Nå eksporterer Kina langt mer til USA enn hva USA gjør til Kina.

Den kinesiske visestatsminister Liu He, som leder den kinesiske forhandlingsgruppen, fikk to korte møter i løpet av to dager. Likevel var konklusjonen at «det gikk ganske bra». Foto: Saul Loeb / AFP

Møtet over på to timer

– Kanskje tollen blir fjernet, kanskje ikke, tvitret president Donald Trump fredag ettermiddag amerikansk tid.

Da hadde de kinesiske og amerikanske forhandlerne nettopp avsluttet sin andre, planlagte forhandlingssamtale på to dager.

Den var riktignok over etter kun 90 minutter, langt raskere enn ventet.

Den amerikanske finansministeren Steven Mnuchin sa likevel at det hadde vært «konstruktive diskusjoner», men «at det var alt de kom til å si om innholdet», ifølge CNBC.

Den kinesiske visestatsministeren Liu He på sin side uttalte i etterkant av møtet at «det gikk forholdsvis bra». Liu mente partene har felles forståelse av en del, men er fortsatt uenige om vesentlige prinsipper. Han sa videre at Kina ikke kan fire på disse.

Likevel er visestatsministeren optimistisk.

Ifølge den statlige kinesiske avisen Global Times er det avtalt en ny forhandlingsrunde i Beijing.

Det er fortsatt uvisst hvor langt unna de to partene er en handelsavtale.

Bloomberg siterer en kilde som sier det var lite fremgang å spore torsdag og fredag.

Ved starten av uken trodde mange at forhandlingsrunden i Washington skulle ende med undertegningen av en avtale. Det var riktignok før president Trump annonserte den siste runden med tolløkning på Twitter.

Finansminister Steven Mnuchin og handelsrepresentant Robert Lighthizer gikk rett fra møtet med kineserne til Det hvite hus, hvor de gav sin rapport til president Trump. Foto: Leah Millis / Reuters

Toll gjør landet sterkere

Presidenten hamret løs på mobiltastene også før fredagens møte startet.

– Toll vil gi langt mer rikdom til vårt land enn en tradisjonell avtale, selv når den er fenomenal. Og det lar seg gjøre langt lettere og raskere. Toll vil gjøre landet vårt mye sterkere, ikke svakere. Bare len dere tilbake og følg med, tvitret Trump.

Trump hevder at USA vil tjene over 100 milliarder dollar på de nye tollbelagte, kinesiske varene.

Pengene kan ifølge presidenten brukes til å kjøpe landbruksprodukter fra amerikanske bønder. Maten skal deretter sendes til «fattige og sultende land som humanitær hjelp».

Trump hevder det ikke haster å komme til enighet om en handelsavtale.

Den amerikanske presidenten truer også med å tollegge alle kinesiske varer som importeres til USA.

Ingen vinner en handelskrig

De fleste økonomer deler ikke president Trumps syn på virkningene av de amerikanske tolløkningene.

– Ingen vinner en handelskrig, er konklusjonen til handelsanalytikeren Chad Bown ved Peterson Institute for International Economics.

Bown advarer om at det å dumpe amerikanske landbruksprodukter i fattige land kan føre til full handelskrig, og ikke bare mellom Kina og USA.

Begge økonomiene lider

Analysefirmaet Oxford Economics har offentliggjort en analyse som viser at den amerikanske økonomien vil lide som følge av den siste tolløkningen.

Bruttonasjonalproduktet vil synke med 0,5 prosent allerede i 2020, og koste den amerikanske økonomien rundt 100 milliarder dollar. Det tilsvarer 800 dollar per amerikanske husholdning.

Men også den kinesiske økonomien rammes. Oxford Economics anslår en nedgang i det kinesiske bruttonasjonalproduktet på 0,8 prosent for 2020.

Hva kommer i gjengjeld?

Kinesiske myndigheter har varslet at de vil gjengjelde de siste amerikanske tolløkningene, men det er foreløpig uklart hvor og når de vil sette inn støtet.

I forrige runde ble amerikanske landbruksprodukter, som svinekjøtt og soyabønner, plukket ut. Dette rammet amerikanske bønder, hvor mange allerede har en økonomisk, utfordrende situasjon.

USAs landbruksminister Sonny Perdue opplyser at president Trump allerede har bedt ham om å komme opp med støtteordninger for bønder som blir skadelidende av en kinesisk «mot-toll».

Regjeringen har allerede gitt 12 milliarder dollar til bøndene som ble rammet i forrige tollrunde.