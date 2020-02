USAs største speiderorganisasjon begjærer seg konkurs etter tusenvis av overgrepssaker

Speiderorganisasjonen er USAs største, og også landets største ungdomsorganisasjon.

Gjennom de 110 årene Boy Scouts har eksistert, anslås det at over 100 millioner amerikanske gutter har vært medlemmer. Speiderorganisasjonen har blitt en institusjon i det amerikanske samfunnet, og mange av USAs mest vellykkede personer har vært innom BSA.

Men nå kjemper organisasjonen for livet etter at nesten 2.000 mennesker det siste året har stått fram og fortalt at de som gutter ble seksuelt misbrukt av ledere i den amerikanske speiderbevegelsen.

Tusenvis har saksøkt

Den potensielle konkursen som følge av dette kan bli den største og mest komplekse i USAs historie, ifølge AP.

Et stort antall advokater har nemlig på vegne av tusenvis av menn saksøkt BSA. De tidligere speiderne sier at de som barn og ungdommer ble seksuelt misbrukt av ledere.

Jim Turley, presidenten i speiderorganisasjonen, sier i en uttalelse tirsdag at vil bruke konkursen til å etablere et erstatningsfond for dem som har opplevd å bli seksuelt misbrukt mens de var med i organisasjonen.

– Jeg vil at dere skal vite at vi tror dere, vi tror på at dere må kompenseres, og vi har iverksatt et program som skal betale for rådgiving til deg og din familie, sier Turley.

The Boy Scouts har med årene blitt ikonisk i det amerikanske samfunnet, som svært mange amerikanske gutter har vært innom. Foto: Tim Sharp

Håper å fortsette

Med konkursbegjæringen håper den 110 år gamle organisasjonen å kunne fortsette virksomheten samtidig som den etablerer erstatningsfondet.

På denne måten kan BSA sette søksmålene på vent, men blir etter hvert nødt til å selge en stor del av de mange eiendommene, som inkluderer leirer og turstier. Ifølge AP kan erstatningsfondet komme på over én milliard dollar.

– Speideraktivitetene vil fortsette under denne prosessen og i mange år framover. Lokallag begjærer seg ikke konkurs fordi de er registrert som separate organisasjoner, sier Evan Roberts, en talsmann for BSA.

Lot overgripere komme tilbake

I april i fjor bekreftet Boy Scouts of America at bevegelsen i over hundre år har holdt en liste med flere tusen navn på ledere som var mistenkt for å ha gått etter unge gutter og ble sparket ut av bevegelsen. Lista ble også kalt «perversjonsregisteret» eller «register over ikke-kvalifiserte frivillige».

Frem til i da hadde organisasjonen hevdet at de aldri med viten lot mistenkte overgripere jobbe med ungdom, men advokatene til overgrepsofre avslørte i fjor flere tilfeller der kjente overgriper hadde blitt tillatt å komme tilbake til lederstillinger i organisasjonen, skriver AP.

Kort tid etter gikk organisasjonens administrerende direktør ut og innrømmet at BSAs tidligere uttalelser ikke var riktige.