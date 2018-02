USAs nye atomplan: Derfor bryter Trump med Obamas atompolitikk

Bare sju dager etter innsettelsen, bestilte Trump-administrasjonen en ny vurdering av USAs arsenal av atomvåpen, kalt «Nuclear Posture Review». I rapporten, som ble lagt frem fredag, tegner Pentagon et mørkt bilde av en farligere verden.

I rapporten anbefaler Pentagon blant annet å gjøre store endringer i den amerikanske atomvåpenpolitikken, som å utvikle flere taktiske atomvåpen med mindre sprengkraft.

Den amerikanske storavisa The Washington Post skriver at den nye rapporten setter en effektiv stopper for Barack Obamas forsøk på å redusere USAs atomarsenal, og dermed gjøre atomvåpen mindre viktig for planleggingen av landets forsvarspolitikk.

Trumps forgjenger ville at atomvåpen skulle spille en mindre rolle for USAs forsvarspolitikk. Foto: NTB Scanpix

– Mener Obama var for idealistisk

Forsvarsminister Jim Mathis sier om rapporten – den første av sitt slag siden 2010 – at endringene gjenspeiler et behov for å «se verden som den er nå, ikke slik vi ønsker at den skal være».

Atompolitikken til Trumps forgjenger baserte seg på det Obama kalte USAs «moralske forpliktelse» til å være et eksempel til etterfølgelse når det gjelder atomnedrustning.

Ifølge The Washington Post mener Trump-administrasjonen og det amerikanske forsvaret at Obamas tilnærming var i overkant idealistisk.

Dette synspunktet begrunnes blant annet med at Russland har gjeninntatt en posisjon som USAs fiende.

– De siste årene har både Russland og Kina bygget nye typer og modeller av atomvåpen, både når det gjelder oppskytningsutstyr og stridshoder, sa Paul J. Selva, general i det amerikanske luftforsvaret til journalister tidligere denne uken.

USA planlegger å lage en ny versjon av et atomvåpen beregnet for ubåter. Foto: US NAVY / Reuters

Les også: Fem spørsmål og svar om Trumps nye atomvåpenpolitikk

– Er i ferd med å bli bedre enn våre

– Vi har ikke gått i samme retning, noe som betyr at Russland og Kinas atomarsenaler faktisk er i ferd med å bli bedre enn våre, sier Selva.

Den nye atomrapporten er en videreføring av Trumps valgkampløfter om å utvide og styrke USAs muligheter til å bruke kjernefysiske våpen. I sin «State of the Union»-tale tidligere denne uken, lovet Trump også å bygge «et atomarsenal så sterkt og mektig at det vil avskrekke alle aggressive handlinger».

Kritikere av Trumps atompolitikk frykter at det å utvikle flere taktiske atomvåpen med mindre sprengkraft vil senke terskelen for bruk av atomvåpen, for eksempel i den tilspissede konflikten med Nord-Korea.

Et av de taktiske atomvåpnene som nå skal utvikles, er en atomrakett med som kan skytes ut fra en ubåt. Taktiske atomvåpen er beregnet til bruk på slagmarken, for eksempel mot byer, fabrikker, kommandosentraler og militære avdelinger.

En av vurderingene bak behovet for slike våpen, er at Pentagon mener dagens atomvåpen er for kraftige til at det anses som sannsynlig at de kommer til å bli bruk. Dermed forsvinner også noe av det avskrekkende potensialet.