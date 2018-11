Stabssjefen i Justisdepartementet, Matthew Whitaker, har inntil videre overtatt som justisminister etter Jeff Sessions, som fikk sparken av Donald Trump.

Whitaker har også vært føderal aktor i delstaten i Iowa.

Nå avslører flere aviser at han har vært involvert i selskapet World Patent Marketing (WPM). Det ble stengt av myndighetene i fjor etter at det var avslørt svindel for flere millioner kroner.

Det er Miami New Times og finansnettstedet Forbes som skriver dette. Selskapet ble også ilagt en bot på nærmere 26 millioner dollar etter et krav fra Den føderale handelskommisjonen, Federal Trade Commission. Lederne for selskapet mente selv at det ikke hadde gjort noe galt.

LES kjennelsen fra rettssaken i Southern District of Florida

World Patent Marketing holdt til i Miami, Florida, før det ble stengt av myndighetene etter svindelanklager. Foto: Joe Skipper / Reuters

Tapte tusener

World Patens Marketing tilbød folk å hjelpe dem med å sikre patenter og lisenser på oppfinnelser. Det lovet de mot betydelige beløp.

Noen av kundene ble ruinert etter at de hadde betalt inn penger til WPM. Avisa The Guardian gjengir hva noen av de tidligere kundene fortalte, da selskapet ble dømt i den føderale domstolen i Florida.

– World Patent Marketing har ødelagt meg følelsesmessig, mentalt og finansielt, sa Melvin Kiaaina fra Hawaii.

Den 60 år gamle krigsveteranen hadde betalt selskapet drøyt 14.000 dollar, nærmere 119.000 kroner, for å få patentert fiskeutstyr han hadde funnet opp.

– For disse pengene fikk jeg bare en dårlig tegning av oppfinnelsen min og et forslag til logo. Den kunne barnebarnet mitt ha laget, sa Kiaaina i retten.

Den føderale rettsbygningen for Southern District of Florida, der det ble ført vitner mot World Patent Marketing (WPM). Foto: JOE RAEDLE / AFP

Et annet vitne fortalte at han hadde betalt inn 75.000 dollar for å få utviklet og markedsført en idé om et sosialt nettverk for folk med funksjonshemning.

For disse pengene, som tilsvarer over 630.000 kroner, sendte patent-selskapet bare tilbake et forslag til pressemelding og logo, samt noen ideer til hvordan han selv kunne bygge opp en webside.

– Var ikke klar over svindel

Whitaker var en av de betalte rådgiverne for WPM, men var ikke omfattet av rettssaken mot selskapet. Han gikk ut og karakteriserte World Patent Marketing som førsteklasses i desember 2014.

Nå sier en talsmann for Justisdepartementet dette til CBS MoneyWatch:

– Fungerende justisminister, Matt Whitaker, har sagt at han ikke var klar over at det ble bedrevet noe svindel i selskapet. Hvis det blir hevdet noe annet, er det feil.

E-poster oppfattet som truende

Det er også avdekket at selskapet brukte navnene på sine rådgivere, blant dem Whitaker, i svar til kunder som klaget på servicen.

I én e-post fra selskapet til en kunde omtales rådgiver Whitaker som en tidligere føderal aktor.

Det blir antydet at det å sende inn klage til myndighetene eller sverte det på nettet, kunne få alvorlige sivilrettslige følger eller kriminell påtale, skriver Miami New Times.