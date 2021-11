USAs marine kaller opp skip etter homoaktivist

Ti år etter at USAs militære tillot åpne homofile, æret marinen en av USAs mest kjente homoaktivister.

Frem til 2011 hadde de amerikanske styrkene en personalpolitikk som ble kjent som «Don't ask, don't tell». Den innebar at homofile ble tolerert, så lenge de ikke var åpne om legningen sin.

Lørdag ble marinens nyeste skip, det 227 lange tankskipet som har kostet 4,6 milliarder kroner å bygge, døpt til «USNS Harvey Milk», skriver AFP.

Var marinedykker

Harvey Milk gikk inn i marinen i 1951, mens Korea-krigen pågikk. Han var fire år i marinen, der han blant var dykkerinstruktør.

Karrieren endte i 1955 med at han trakk seg fra marinen med det som kalles en «avskjed i unåde». Milk trakk seg for ikke å bli stilt for krigsrett som homofil.

Etter at han gikk ut av militæret, startet Milk en politisk karriere. I november 1977 ble han valgt inn i bystyret i San Francisco.

Han var da en av de første åpne homofile som ble valgt til et offentlig verv i USA.

Som bystyremedlem fikk han vedtatt en lov mot diskriminering på grunn av seksuell legning, men ett år senere ble Milk skutt og drept av et annet medlem av byrådet.

Etter sin død fikk Harvey Milk ikonisk status som homoaktivist. I 2008 kom filmen «Milk» om hans liv, der Sean Penn fikk Oscar for hovedrollen. For sju år siden æret postvesenet Milk med å gi ut et frimerke med hans portrett.

Harvey Milk fotografert 9. november 1977, ett år før han ble skutt og drept. Foto: Ap

– Tvunget inn i skyggene

Marineminister Carlos Del Toro var en av de om var til stede da skipet ble døpt i San Diego, skriver Navy Times.

– Altfor lenge ble sjøfolk som Milk tvunget inn skyggene, eller enda verre, tvunget ut av vår kjære marine, sa Del Toro under dåpsseremonien.

Nå håper ministeren at skipsnavnet skal bli et positivt symbol for USAs verdier.

– Skipsnavn er viktige fordi de gir uttrykk for hvilke verdier vi har som marine og som land og viser frem de verdiene over hele verden i alle havner, sa Del Toro.

Vil ikke gjøre om vedtak

Militæret i USA jobber nå med gjøre om vedtakene for de som har fått «avskjed i unåde».

Stuart Milk, som er nevø til Harvey, sier at han ikke vil at det skal skje med onkelens vedtak.

– Det er viktig å bevare minnet om hvordan vi ikke æret alle i det som er en ærefull tjeneste, sa Stuart Milk til NPR.

Nestleder for Det demokratiske partiet i California, David Campos (t.v.), LHBT-aktivisten Nicole Murray-Ramirez (midten) og sjefen for offentlig kommunikasjon i San Francisco-området Bevan Dufty, hedret Harvey Milk med et bilde under lørdagens seremoni. Foto: ARIANA DREHSLER / AFP

100.000 kastet ut av militæret

Mens dåpen av «USNS Harvey Milk» er viktig symbolsk, fikk tidligere homoseksuelle militære tidligere i høst økonomisk hjelp.

I september vedtok departementet for militærveteraner at LHBT-veteraner som er blitt kastet ut av militæret, skal få fulle pensjonsrettigheter, skriver ABC News.

Ifølge departementet ble rundt 100.000 personer kastet ut av militæret på grunn av deres seksuelle legning.

Nå er altså én av de 100.000 hedret med navnet på et skip.