– Vi vil omgruppere våre styrker i løpet av de nærmeste dagene, heter det i brevet fra Seely. Soldatene skal forberede sin forflytting ut av Irak, skriver AFP, som har fått tilgang til brevet.

Representanter både fra USAs og Iraks forsvar har bekreftet overfor nyhetsbyrået at brevet er ekte.

Dette skjer dagen etter at Iraks parlament ba landets regjering om å gi beskjed om at alle utenlandske tropper må ut av landet.

Iraks parlament krevde søndag at alle utenlandske soldater skal ut av landet.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har annonsert at NATO stanser all militær trening i Irak som en følge av den spente situasjonen i landet, som oppstod etter at USA drepte den iranske generalen Qassem Soleimani i et droneangrep fredag. Stoltenberg innkalte til et hastemøte i alliansen mandag.