I en pressekonferanse fortalte justisministeren at han vil stoppe abortloven ved å saksøke Texas. Søksmålet ble nettopp levert inn til en føderal domstol i Texas.

– Denne lover bryter med grunnloven, sa Garland torsdag kveld.

Garland forklarte hvorfor:

– Loven forbyr å avslutte svangerskap etter uke seks. Det er så tidlig at mange kvinner ennå ikke vet at de er gravide. Det forhindrer kvinner fra å utføre deres grunnlovsfestede rett.

Forsvarer Grunnloven

– Justisdepartementet har plikt til å forsvare USAs grunnlov, og opprettholde lov og orden. I dag oppfyller vi den plikten ved å gå til søksmål, føyde han til.

Tidligere har president Biden uttalt seg kritisk om loven som trådte i kraft 1. september.

– Min administrasjon vil forsvare og beskytte den rettigheten, sa Biden i en uttalelse.

– Høyesteretts beslutning er et angrep på kvinners grunnlovsfestede rettigheter, sa president Joe Biden i en uttalelse sist uke. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Strengest i USA

Loven i Texas blir omtalt som den strengeste i USA. Den gir tillatelse til å saksøke alle som bidrar til at en abort blir gjennomført. Det kan være kvinnene selv, abortklinikken eller andre som informerer om hvor det mulig å gjennomføre abortene.

Onsdag signerte alle demokratene i Kongressen et brev til justisminister Garland, der de ba ham om å stoppe abortloven i Texas. Under torsdagens pressekonferanse sa Garland at hans departement også kommer til stoppe andre stater, dersom flere slike lover skulle bli lagt frem.

PROTESTER: Aktivister har prøvd å bringe saken inn for Høyesterett. Foto: Joel Martinez / AP

Politisert Høyesterett

Abortloven i Texas har vært forsøkt stoppet i forskjellige instanser. Aktivister har prøvd å bringe saken inn for Høyesterett. Flere jusseksperter har ment at den bryter med rettspraksis. I 1973 vant en kvinne, Janet Roe, en sak mot staten Texas ved statsadvokat Henry Wade. Kvinnen saksøkte staten for å få mulighet til å ta abort etter en voldtekt. Roe vs. Wade- saken åpnet opp for abort i USA.

Høyesterett avviste å behandle eller å blokkere loven i to omganger.

STRENG: Loven gir tillatelse til å saksøke alle som bidrar til at en abort blir gjennomført, blant annet abortklinikker. Foto: LM Otero / AP

– Høyesteretts beslutning er et angrep på kvinners grunnlovsfestede rettigheter, sa president Joe Biden etter at Høyesterett avviste å blokkere loven sist uke.

Dommerne i høyesterett bestemmer selv hvilke saker de vil ta opp. Derfor spiller det en rolle hvilken politisk leir dommerne kommer fra. Etter at tidligere president Donald Trump nominerte tre konservative dommere, er det nå et flertall av konservative dommere. Det påvirker hvilke saker som behandles i retten.

