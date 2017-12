USAs høyesterett tillater Trumps innreiseforbud

Houthi-rørsla til NRK: – Stor siger at ekspresidenten er tatt av dage

– Det er ein stor siger at den tidlegare presidenten i Jemen, Ali Abdullah Saleh er tatt av dage. Det seier direktøren for informasjonsministeriet i hovudstaden Sanaa, som er styrt av houthiane. Saleh har brote med Houthi-rørsla, og måndag blei det stadfesta at han er drepen.