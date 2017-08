USAs forsvarsminister advarer Nord-Korea: – Regimet og folket risikerer ødeleggelse

Det amerikanske utenriksdepartementet holder en pressekonferanse om Nord-Korea. Følg den direkte i videovinduet over artikkelen.

USAs utenriksminister James «Mad Dog» Mattis gikk onsdag ut med en kraftig advarsel til Nord-Korea, som i natt – norsk tid – truet med å bombe det amerikanske øyterritoriet Guam.

– Nord-Korea bør stoppe å overveie handlinger som vil lede til slutten på regimet og utslettelse av dets folk, sier Mattis en uttalelse onsdag.

– De må slutte å isolere seg selv og avslutte utviklingen av atomvåpen, sier Mattis, og legger til:

– De vil tape enhver konflikt som de starter.

Nord-Korea har truet med å bombe den amerikanske øya Guam, som ligger vel 3500 km unna det lukkede regimet. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Nord-Koreas Guam-trussel kom timer etter at Trump i går varslet «ild og et raseri ulikt alt verden har sett», dersom regimet fortsetter å true USA.

Trumps utsagn kom i forkant av en pressebrifing som skulle handle om noe helt annet: USAs utfordringer med opiatavhengighet.

Ifølge New York Times var «ild og raseri»-utsagnet improvisert og ikke noe presidenten hadde diskutert med rådgivere eller andre på forhånd.

Les også: Derfor holder verden pusten etter Trumps trusler

Ifølge New York Times var Trumps «ild og raseri»-utspill spontant og ikke planlagt på forhånd. Du trenger javascript for å se video. Ifølge New York Times var Trumps «ild og raseri»-utspill spontant og ikke planlagt på forhånd.

Forsvarer Trump

Foranledningen var trolig en artikkel i Washington Post, hvor det kom fram påstander om at Nord-Korea trolig har utviklet atomvåpen som er små nok til fraktes om bord missiler som kan nå det amerikanske fastlandet.

Den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson sier onsdag at Nord-Korea ikke utgjør en umiddelbar trussel.

USAs utenriksminister Rex Tillerson, her avbildet under gårsdagens besøk i Malaysia, sier Nord-Korea ikke utgjør en umiddelbar trussel mot USA. Foto: Lai Seng Sin / Reuters

– Jeg mener amerikanere kan sove godt om natten. Jeg er ikke bekymret over retorikken de siste dagene, sier Tillerson, og forsvarer presidentens uvanlige ordbruk.

– Presidenten sender en sterk melding til Nord-Korea på et språk som Kim Jong-un forstår, fordi Kim Jong-un ikke ser ut til å forstå diplomatispråket, sier han ifølge Reuters.

– Jeg tror presidenten bare ønsker å være tydelig på at USA vil forsvare sine allierte og seg selv, sier Tillerson.

– Et språk han forstår

På spørsmål om ordbruken var passende, svarer talskvinne Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet det samme.

– Presidenten snakket til Kim Jong-un på et språk som han forstår, sier hun på en pressekonferanse onsdag kveld.

Hun nektet å utdype hva presidenten egentlig mener med ordene «ild og raseri».

– Jeg lar uttalelsen stå for seg selv, sier hun.

Sørkoreanske myndigheter gikk onsdag ut for å berolige folket.

– Situasjonen på halvøya er blitt mer alvorlig, men vi tror ikke at det har nådd et krisenivå ennå, sier en talsperson for myndighetene ifølge New York Times.

Guam-guvernør: – Ingen økt trussel

Kort tid etter at Nord-Korea truet Guam, tok amerikanske B-1B-bombefly på øya til vingene og deltok i en øvelse med Sør-Korea og Japan.

Øyas guvernør, Eddie Baza Calvo, fnyser av trusselen fra regimet i Pyongyang.

Guam-guvernør Eddie Baza Calvo sier trusselnivået er uendret. Foto: Eddie Baza Calvos facebook-profil

– Det er mye retorikk her, men man må skille det fra realitetene. Den eneste sikre informasjonen jeg har fått, både fra lokale sikkerhetsmyndigheter og fra Washington, er at det ikke er noen økt trussel mot Guam. Trusselnivået er uendret, sier han.

Donald Trump fortsatte å snakke om atomvåpen på Twitter onsdag ettermiddag.

«Min første ordre som president var å renovere og modernisere atomvåpenarsenalet. Nå er det langt sterkere og mektigere enn noen gang før», skriver Trump, og fortsetter:

«Vi slipper forhåpentligvis å bruke dem, men det vil aldri komme en tid hvor vi ikke er den mektigste nasjonen i verden!»

Det er ikke offentlig kjent om påstandene om en modernisering er sant, og hva slags oppgraderinger våpnene eventuelt har gjennomgått.

– Dette er absurd. Det har bokstavelig talt ikke skjedd noe de siste 201 dagene [siden Trump ble innsatt] som har økt kapasiteten til USAs atomvåpenarsenal, skriver atomvåpenekspert Stephen Schwartz på Twitter.

USA har i dag rundt 6800 atomstridshoder. 2800 av dem er imidlertid tatt ut av tjeneste og venter på å bli demontert. Trump har tidligere ytret et ønske om å ruste opp.

– USA må styrke og utvide sitt atomvåpenarsenal inntil verden med tid og stunder kommer til fornuft når det gjelder slike våpen, skrev han på Twitter 22. desember i fjor, én måned før han han ble innsatt som president.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.