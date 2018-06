USAs førstedame har besøkt flyktningbarna

Torsdag ble det også kjent at Donald Trump endrer praksisen med å rettsforfølge innvandrere og migranter som har tatt seg ulovlig inn i USA. Det skriver avisen Washington Post.

Onsdag signerte Donald Trump en presidentordre som vil stanse den omstridte praksisen med å skille foreldre og barn på grensen mellom USA og Mexico.

Donald Trump sa da han signerte avtalen onsdag at han mener praksisen må endres.

– Jeg liker ikke å se familier som splittes. Dette dreier seg om å holde familie sammen, samtidig som vi sikrer at vi har en sterk grense, sa Trump idet han signerte ordren.

Vil besøke interneringsleire

Førstedamen skal blant annet besøke to interneringsleirer for barn like ved grensen mellom USA og Mexico.

Det skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Det første besøket skjedde i interneringsleiren Upbring New Hope Children's Center i McAllen i Texas. Her er 60 barn internert i alderen 5 til 17 år. Seks av barna har nylig blitt atskilt fra sine foreldre.

– Jeg vil takke dere for jobben dere gjør, deres medfølelse og godhet, sa Melania Trump i møtet hun hadde med helsepersonell, sosialarbeidere og andre eksperter tilknyttet senteret ifølge CNN.

Melania Trump møtte de ansatte ved Upbring New Hope Children's Center Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Melania Trump blir den første fra den amerikanske presidentfamilien som besøker en interneringsleir for barn av flyktninger og migranter som har tatt seg ulovlig inn i USA.

– Hun vil se hvordan det er i virkeligheten, sier Stephanie Grisham. Hun er talskvinne for USAs førstedame.

Grisham avviser at Melania Trump er sendt til Texas av sin ektemann for å redusere den voldsomme kritikken han er blitt utsatt for de siste dagene.

– Det var hennes ide. Hun ønsket å få et realistisk bilde av forholdene, sier Grisham.

USA har de siste dagene fått voldsom kritikk for splitte familier som tar seg ulovlig inn til USA over den meksikanske grensen.

Melania Trump forlot Washington torsdag morgen med kurs for Texas. Besøket var ikke annonsert på forhånd.