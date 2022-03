USAs FN-ambassadør: Hundrevis av russiske soldater blir drept daglig

– Putin har besluttet at han ønsker å fortsette med konfrontasjon, eskalering og angrep på sivile for å føre fram denne krigen, som Russland merker konsekvensene av like mye som alle andre, sier hun til den amerikanske kringkasteren ABC.

Den ukrainske forsvarsledelsen hevder å ha drept over 11.000 russiske soldater.

Meldingene lar seg ikke bekrefte fra uavhengig hold.

Kreml hevder på sin side at 498 russiske soldater har blitt drept i Ukraina. Heller ikke disse opplysningene kan verifiseres.

Det er ikke kommet tall for hvor mange ukrainske soldater som er drept eller hvor mange ukrainske fly som er skutt ned.

En ukrainsk soldat med en ZU-23-2 antiluftskyts nordøst for Kyiv sist torsdag. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Britisk etterretning sier 88 russiske fly og helikoptre er skutt ned

Ifølge BBC sier den ukrainske forsvarsledelsen at de har skutt ned 44 kampfly og 48 helikoptre siden invasjonen startet 24. februar.

I sin daglige pressebrifing sa britisk etterretning søndag at 88 russiske fly og helikoptre var skutt ned så langt under krigen. Det skriver The Guardian.

Vraket av et russisk fly som skal være skutt ned i Tsjernihiv ble offentliggjort mandag. Foto: UKRAINE STATE EMERGENCY SERVICE / Reuters

Minst 364 sivile drept

FN la søndag frem en oversikt over hvor mange ukrainske sivile som er drept under krigen. Tallene viser 364 sivile døde og 759 sivile sårede.

FNs høykommissær for menneskerettigheter (UNHCR) sier at de reelle tallene trolig er langt høyere, ettersom informasjonsflyten fra steder med intense kamper blir forsinket og mange ofre fortsatt ikke er blitt bekreftet og registrert.

– De fleste sivile dødsfallene vi har registrert, har vært som følge av bruk av eksplosive våpen med et bredt nedslagsfelt, inkludert artillerigranater og raketter fra bakken.