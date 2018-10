USAs FN-ambassadør går av

Nikki Haley møter president Donald Trump i Det hvite hus tirsdag ettermiddag. Donald Trump bekrefter nå at oppsigelsen er mottatt og sier hun går av mot slutten av året.

Trump sier at hun for seks måneder siden sa til ham at hun ønsket å ta noe fri. Da han og Haley møtte pressen, roste han innsatsen hennes og ønsket henne velkommen tilbake i en annen stilling.

– Hun har gjort en fantastisk jobb. Vi hater å miste deg, vi håper å få deg tilbake. Du kan velge, sa Donald Trump.

Trump sa at en etterfølger vil bli utnevnt i løpet av de to-tre neste ukene.

Roste Donald Trump og familien hans

Haley takket og minnet tilhørerne om at USA har en president som gjennomfører det han har lovet.

– Se hva som har skjedd i løpet av to år, USA er respektert. Enten det gjelder våpen i Syria eller Nato. Folk skjønner at presidenten mener det han sier.

Hun viste til at FN har gjennomført budsjettkutt i FN og minnet om en våpenembargo i Sør-Sudan.

Hun roste også resten av Trump-familien. Både presidentfruen men også Jared og Ivanka og kalte Jared en skult skatt.

– Jeg skulle ønske flere kunne se hvilken god jobb han gjør og jeg er stolt over å ha vært en del av dette teamet.

Haley har vært omtalt som en mulig utenriksminister og til og med en kommende presidentkandidat. Hun sier at hun ikke stiller til valg i 2020, men at hun skal jobbe for kampanjen til Trump.

Har kritisert Trump

46 år gamle Nikki Haley har tidligere vært guvernør i Sør-Carolina, den første kvinnelige i delstaten. Hun er datter av indiske immigranter. Hun har flere ganger kritisert presidentens oppførsel og advart om at den kan skape problemer for det amerikanske diplomatiet.

I forrige måned skrev hun en kronikk i The Washington Post der hun skrev at selv om hun ikke var enig med presidenten i alt, var hun stolt over å jobbe for ham.

Hun omtales som en høyt kvalifisert, fornuftig men også målrettet og kompromissløs diplomat. Under hennes tid i FN har USA trukket seg ut av FNs menneskerettsråd, et organ som Haley har beskrevet som verdensorganisasjonens «mest mislykkede» organ.

Hun har også sagt at kvinnene som har beskyldt Trump for seksuelle overgrep bør bli hørt og at kvinner som har blitt dårlig behandlet har rett til å heve stemmen, skriver The New York Times.

Haley er en av mange som har forlatt Donald Trump. Her er en oversikt over dem som ble sparket eller som forlot administrasjonen i løpet av de første året: