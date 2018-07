– Vi har fått inn en hastemelding. Det hvite hus har annonsert på Twitter at Putin kommer til Det hvite hus denne høsten, sa Andrea Mitchell i NBC.

Etterretningssjef Dan Coats måper og lener seg spørrende mot journalisten.

USAs etterretningssjef er tydelig overrasket over at Trump skal invitere Putin til Washington. Foto: Kevin Wolf / AP

– Kan du si det igjen ... hørte jeg riktig? svarer Coats.

– Vladimir Putin kommer til ..., svarer Mitchell og blir avbrutt.

– OK, svarer Coats og ler før han legger til: Det kommer til å bli spesielt.

USAs etterretningssjef var på en sikkerhetskonferanse i Aspen, Colorado torsdag kveld, da han fikk vite at Putin er invitert til USA.

Fare for at Putin gjør lydopptak

Dan Coats sier at han ikke var klar over at en slik invitasjon var aktuelt.

Etterretningssjefen fortalte også at han ikke hadde noen opplysninger om hva som ble sagt på møtet i Helsingfors der Trump og Putin snakket sammen i to timer med bare tolkene til stede.

I intervjuet med NBC var Coats forsiktig med å kritisere presidenten direkte.

Men Coats har ikke lagt skjul på at Trumps opptreden på pressekonferansen sammen med Putin sist mandag var uheldig.

– Hvis presidenten hadde spurt meg om hvordan møtet skulle settes opp, ville jeg ha foreslått et litt annet opplegg. Det er alltid en fare for at Putin vil ta opp samtalen på bånd, sa Coats.

Mandag 16. juli møttes Trump og Putin i Helsingfors i Finland. USAs etterretningssjef Dan Coats advarer mot at de to møtes alene til en fortrolige samtale fordi Putin kan gjøre lydopptak. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

– Det er presidenten som har styringen på dette, presiserte Coats.

Massiv kritikk

Donald Trump har fått massiv kritikk etter toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors mandag.

Trump nektet da å stille seg bak amerikansk etterretnings konklusjon om at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i 2016.

Ett døgn senere, etter massivt press også fra sitt eget parti, endret Trump holdning.

Da sa Trump at han hadde forsnakket seg under pressekonferansen med Putin.

«Bør ikke møte Putin alene»

Demokratens leder i Senatet, Chuck Schumer, mener Trump ikke bør møte Putin alene når de møtes neste gang. Han etterlyser informasjon om hva de to snakket om i Helsingfors på mandag. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, mener at Trump og Putin ikke bør møtes alene.

– Inntil vi vet hva som skjedde i det to timer lange møtet i Helsingfors, bør ikke presidenten møte Putin på tomannshånd, sa Schumer.

– Verken i USA, Russland eller noe annet sted, sa demokratenes leder i Senatet.

Donald Trumps pressetalskvinne Sarah Sanders sier det er samtaler på gang om et nytt besøk til høsten, men hun kunne ikke si sikkert hvor det vil finne sted.

Det hvite hus opplyser at det er den nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton som har fått i oppdrag å formelt invitere Putin til USA.