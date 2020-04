USAs etterretning: Koronaviruset ikke menneskeskapt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På en pressekonferanse 15. april ble president Trump spurt av en journalist fra Fox News om hans syn på teorien om at koronaviruset med overlegg ble overført fra flaggermus til menneske i et laboratorium i Wuhan. Fox hadde tidligere rapportert om at «en rekke kilder» pekte i den retningen.

– Vel, jeg vil ikke påstå det, John. Men jeg vil si at vi hører den historien stadig oftere, svarte Trump. Flere ganger, senest i går, har utenriksminister Mike Pompeo krevd adgang til det internasjonalt anerkjente Wuhan institutt for virologi. Kinesiske myndigheter har avvist kravet.

P4 laboratoriet ved Institutt for virologi i Wuhan er et av de få i verden som er godkjent for å behandle farlige virus som overføres mellom mennesker. Foto: Hector Retamal / AFP

Ingen bevis

Det er direktøren for Den nasjonale etterretningen, Richard Grenell, som har ledet arbeidet med å undersøke teorien om koronavirusets opphav. Han har ansvar for å koordinere arbeidet i USAs 17 etterretningsorganisasjoner.

– Etterretningssamfunnet slutter seg til den brede vitenskapelige enigheten om at covid-19-viruset ikke er menneskeskapt eller genetisk modifisert, heter det i en kunngjøring fra direktørens kontor.

Trump og Pompeo har altså bidratt til å spre rykter som forskere altfor lenge siden mente var falske.

Richard Grenell er fungerende direktør for Den nasjonale etterretningen. Han skal samordne arbeidet i de ulike etterretningsorganisasjonene og være presidentens fremste rådgiver når det gjelder etterretning. Foto: Denis Balibouse / Reuters

Likevel heter det i uttalelsen at USAs etterretningsorganisasjoner vil «fortsette å undersøke all informasjon og etterretning grundig for å kunne fastslå om utbruddet begynte etter kontakt med smittede dyr, eller om det var resultat av et uhell på et laboratorium i Wuhan».

Det de utelukker, er altså at kinesiske forsker med vilje har utviklet viruset.

Neppe et uhell i laboratoriet

USAs ikke-kommersielle radio, NPR, har spurt et titalls forskere om koronaviruset kan ha spredd seg fra Wuhan-laboratoriet ved et uhell. Svaret deres er nei.

Først måtte forskerne finne viruset i naturen. De aller fleste virus fra flaggermus har ikke evnen til å smitte mennesker. Så det ville være som å vinne i lotteri.

Innsamling av og arbeid med virus som er potensielt smittsomme foregår alltid under ekstreme sikkerhetsprosedyrer. Alle prøver som kan inneholde virus blir umiddelbart frosset ned.

Virus blir «deaktivert» gjennom en kjemisk prosess før laboratorietestingen starter. Det genetiske materialet beholdes, men det kan ikke lenger smitte.

Ansatte ved et av laboratoriene ved Insitutt for virologi i Wuhan. De er pakket inn i solide beskyttelsesdrakter. Bildet er tatt 23. februar 2017. Foto: Johannes Eisele / AFP

Det mest sannsynlige er fortsatt at viruset har gått veien fra flaggermus til menneske via en mellomvert.

Skjelldyret, som ble solgt ulovlig på dyremarkedet i Wuhan, har vært en populær «syndebukk». Men det er på ingen måte bevist at den var mellomverten.

Tiger i New York smittet

– Det faktum at viruset har smittet en tiger i dyreparken i New York, viser hvordan viruset kan flytte rundt mellom artene, sier professor Stephen Turner til The Guardian.

Tigeren Nadia i Bronx zoo ble trolig smittet av en dyrepasser. Hun testet positivt for korona 5. april, men er på bedringens vei. Foto: Julie Larsen Maher / AP

Tigeren i Bronx Zoo ble smittet av en ansatt som ikke viste tegn til symptomer, tror ledelsen i dyreparken.

Men Stephen Turner mener dette er et tegn på at vi ennå ikke forstår hvordan viruset flytter seg, og at det er for tidlig å konkludere med at skjelldyret var mellomverten.

Turner er sjef for avdelingen for mikrobiologi ved Monash-universitetet i Melbourne, Australia.

Trump ønsker å straffe Kina – uansett

Trump sa i et intervju med Reuters onsdag at Kinas håndtering av koronaviruset viser at ledelsen i Beijing «vil gjøre alt de kan» for å hindre at han blir gjenvalgt i november.

The Washington Post har snakket med flere kilder som forteller at Trumpadministrasjonen nå undersøker muligheter for å kreve kompensasjon eller straffe Kina for måten landet har håndtert koronapandemien på.

Den prosessen er tilsynelatende helt uavhengig av hva landets etterretningsorganisasjoner mener om Wuhan-laboratoriets rolle i utbruddet.

Blant tiltakene som vurderes er disse:

Slutte å betale tilbake gjeld USA har til Kina

Oppheve den kinesiske statens immunitet. Det vil si i praksis si at en amerikansk domstol kan behandle søksmål fra den amerikanske staten eller enkeltpersoner mot Kina.

Pålegge føderale myndigheter å kjøpe medisiner og medisinsk utstyr produsert i USA. Det vil ramme kinesiske produsenter kraftig.

President Donald Trump har vaklet mellom å rose og å anklage Kina for måten landet har håndtert koronapandemien på. Jo mer Trump har blitt kritisert for håndteringen av pandemien, jo klarere har han gitt Kina skylden for at pandemien spredte seg til mesteparten av verden. Her er Trump i et mer gemyttelige lune sammen med Kinas president Xi Jinping under G20-møtet i Japan, 29.6.2019. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

USA avhengig av kinesisk utstyr

Men det er risikabelt å straffe Kina nå. For USA importerer store mengder medisinsk beskyttelsesutstyr fra Kina.

Nylig ba USAs utenriksdepartement Kina om å droppe nye regler for kvalitetskontroll av slikt utstyr. Amerikanerne vil ha munnbindene og beskyttelsesdraktene raskt!

Nok en gang kolliderer landets medisinske behov og president Trumps politiske instinkter.