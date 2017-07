USAs etikkombud går av: – Det trengs forbedringer

Et halvt år før hans tid som etikkombud egentlig skulle vært over slutter Shaub i jobben, melder amerikanske medier.

I en uttalelse på Twitter skriver Shaub at det i løpet av tiden han har jobbet med Trump-administrasjonen har blitt klart for ham at det trengs forbedringer i det eksisterende etikkarbeidet.

– Det er ikke så mye mer jeg får gjort ved Kontoret for myndighetsetikk, slik situasjonen er. OEGs erfaringer den siste tiden har gjort det klart at etikkarbeidet må styrkes, sier Shaub til New York Times.

Langvarig krangel

Allerede like etter at Trump vant valget 8. november startet disputten mellom Trumps advokater og OEG. Da det i januar ble klart at Trump ikke ville selge selskapene sine gikk Shaub ut og kritiserte beslutningen.

Siden har han flere ganger uttalt seg negativt om Trumps valg om å la sønnene styre og følge opp forretningsimperiet han bygde opp før han ble president. Shaub mener denne løsningen setter Trump i en lang rekke interessekonflikter

Mener Trump burde solgt

Han mener presidenten i stedet burde ha gjort som sine forgjengere: Solgt sine aktiva og satt fortjenesten i et fond styrt av en uavhengig part godkjent av OEG.

OEG har også vært kritiske til omtalen av presidentdatteren Ivanka Trumps klesmerke. Donald Trump kritiserte varehuskjeden Nordstrom fordi de droppet datterens produkter, og hans rådgiver Kellyanne Conway har blitt beskyldt for å drive gratisreklame for merket.

De føderale etikkreglene i USA slår blant annet fast at offentlige tjenestepersoner ikke kan bruke stillingen til personlig fortjeneste.

Etikkavdelingen OGE har ansvaret for å gjennomføre bakgrunnssjekk av nye regjeringsmedlemmer. I 40 år har de gjennomført en etisk evaluering av regjeringsmedlemmer før disse har blitt godkjent av Senatet.

Shaub ble utnevnt til etikkombud av tidligere president Barack Obama. Det blir nå opp til Trump å utnevne Shaubs etterfølger.