USAs angrep i Syria endrer spillereglene i borgerkrigen og for hele Midtøsten

Prioforsker:– Trumps uforutsigbarhet kan bli farlig

Direktøren ved Institutt for fredsforskning, Prio, kaller Donald Trumps angrep på en flybase i Syria for «risikofylt». – Når lederen for verdens viktigste militærmakt snur på en femøre, kan det bli farlig, sier Kristian Berg Harpviken.