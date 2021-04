USA: Vil starta med å bruka Janssen-vaksinen igjen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ekspertane i det amerikanske folkehelseinstituttet CDC oppmodar om å starta utrullinga av Janssen-vaksinen i USA.

Det amerikanske folkehelseinstituttet har konkludert med at fordelane av vaksinen er større enn risikoen for sjeldne blodpropptilfelle etter bruk av vaksinen.

Bruk av vaksinen blei sett på vent 13. april, etter blodpropptilfelle hjå pasientar som hadde tatt vaksinen. Tidlegare i dag bestemte Sverige å vidareføra Janssen-pausen.

9 millionar dosar ligg klare

CNN melde i dag at USA har meir enn 9 millionar dosar av Johnson & Johnson si Janssen-vaksine liggjande klare om helsemyndigheitene skulle avgjera å heva pausen av vaksinen.

Medlem i det amerikanske folkehelseinstituttet stemte for forslaget. Ordlyden i forslaget var at "Janssen-vaksinen blir anbefalt for amerikanske borgarar over 18 år".

Det var 10 som stemte for, fire som stemte mot og ei blank stemme. Det skriv CNN.

Det amerikanske folkehelseinstituttet vil i omtalen av vaksinen vil ta med ei åtvaring som seier at kvinner under 50 år må vera klare over risikoen for bloproppar av vaksinen.

Johnson & Johnson har sagt seg einige i at dei vil oppdatera omtalen.

Les også: Frykter vaksineskepsis vil holde liv i pandemien

15 blodpropptilfelle etter vaksinering

CDC har oppdaga 15 sjelde blodpropptilfelle som er knytt til Johnson & Johnson si koronavaksine.

Alle har vore kvinner. 13 av dei var kvinner under 50 år. Tre døydde og sju er framleis på sjukehuset, skriv CNN.

Symptoma med blodpropp og eit lågt nivå av blodplater likna biverknadane som er sett etter bruk av AstraZeneca si koronavaksine.

Johnson & Johnson opplyste fredag at dei startar opp igjen med utrullinga av Janssen-vaksinen i Europa etter at det europeiske legemiddelbyråaet EMA bad om at risikoen for biverknadar skulle førast opp i pakningsvedlegget.

Både Janssen- og AstraZeneca-vaksinen er sett på pause i Noreg. Ekspertutval skal vurdera vaksinane innan 10. mai.