Tre ungdommer ruslet rundt på en skole i Baltimore i november 1983. Der hilste de på søsken og venner. Alfred Chestnut, Ransom Watkins and Andrew Stewart hadde skulket undervisningen på sin egen skole. Etter hvert ba en vaktmann dem om å forlate stedet.

Kort tid etter ble 14 år gamle DeWitt Duckett skutt i en av skolens korridorer. Skuddet i nakken skulle bli dødelig. Duckett døde av skadene etter to timer.

Vitner sa gjerningsmannen ville ha jakken til Duckett. Den hadde emblem fra Georgetown University. Det var et populært plagg.

– Nei, sa Ducket. Så ble han skutt.

Det ble kjent for politiet at de tre vennene hadde vært på Harlem Park Junior High School i Baltimore like før drapet skjedde. De ble arrestert etter få dager.

I klesskapet til Chestnut fant politiet en identisk jakke som den drapsofferet hadde hatt. Moren hans fortalte at hun hadde kjøpt den. Det hjalp ikke. I 1984 ble de tre vennene dømt til livstid for drapet på deWitt Duckett.

Etter 36 år ble de løslatt. National Public Radio (NPR) har lagt ut denne videoen fra løslatelsen på Twitter

– På vegne av rettsvesenet vil jeg be om unnskyldning, sa dommer Charles J. Peters da han opphevet dommen i Baltimore på mandag, skriver AP.

Kjempet utrettelig

Det var Alfred Chestnut som aldri ga opp. Han var den av de tre innsatte som hadde tro på at det var mulig å få dommen opphevet. Det løsnet da han sendte brev til statsadvokat Marily Mosby i Maryland i mars i år.

Alfred Chestnut (tv) kjempet innbitt for rettferdighet. Her er han sammen med de to andre løslatte Andrew Stewart og Ransom Watkins Foto: TODD KIMMELMAN

Hun leder «Conviction integrity unit». Det er en kommisjon som gransker mulige justismord. Nye vitnemål, bevis og DNA-prøver, samt avsløringer av korrupsjon i politi- og rettsvesenet, er noen av årsakene til at det blir avsagt feilaktige dommer. Oppgaven til Mosby er å avsløre dette.

Statsadvokat i Maryland, Marilyn Mosby, sa mennene var uskyldig dømt. Hun ba retten om å løslate dem under en høring i oktober. Foto: Julio Cortez / Julio Cortez

Og hun fikk mye viktig dokumentasjon i de dokumentene hun fikk av Chestnut. I fjor fikk han nemlig gjennomslag for frigivelse av tidligere hemmeligstemplet materiale.

Det viste at politiet under etterforskningen også hadde andre mulige gjerningsmenn.

Der kom det også fram at vitner fra skolen der drapet skjedde, ikke kunne identifisere noen av de tre ungdommene som senere ble dømt. Politiet ga også råd til vitnene om hva de skulle si i rettssaken, skriver New York Times.

Ny behandling

Dermed ble saken tatt opp til ny behandling. Påtalemyndigheten viste da til flere vitneprov som viste at gjerningsmannen trolig var en annen ung mann.

En av elevene på skolen hadde sett at han rømte fra åstedet like før politiet kom fram. Likevel hadde politiet den gang rettet alt sitt fokus mot de tre vennene.

Den antatte gjerningsmannen ble skutt og drept i 2002.

– Nå ser jeg fram til å leve resten av mitt liv som den ydmyke og sannferdige mannen jeg er, sier Alfred Chestnut til avisa Baltimore Sun.