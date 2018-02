USA: Tidligere politimann hevdet han ble sparket etter at han ikke skjøt en mann

Den tidligere politimannen saksøkte i mai 2017 sin tidligere arbeidsgiver for det han mente var urettmessig oppsigelse, ifølge The Guardian. Mannen hevder han ble avskjediget etter at han nektet å skyte en mistenkt.

CNN skriver at partene inngikk et forlik mandag, der den tidligere politimannen ble tilkjent 175.000 dollar, over 1,3 millioner norske kroner, i oppreising.

– Når alt kommer til alt er jeg glad for at dette er over, sier politimannen i en uttalelse fra borgerrettsunionen American Civil Liberties Union (ACLU) i West Virginia.

På en pressekonferanse i 2016 hevdet myndighetene i byen at politimannen ble avskjediget for to andre forhold, ikke for saken der han ikke skjøt under utrykning. Mannens advokat, Timothy O’Brien, sa ifølge Washington Post at det ikke ble tatt disiplinærtiltak mot politimannen i noen av de to sakene.

I en uttalelse mandag sa myndighetene i byen at valget om å inngå forlik ble tatt av forsikringsselskapet deres, og at de står ved oppsigelsen.

– Bare skyt meg

Bakgrunnen for saken var en hendelse 6. mai 2016, der den tidligere politimannen rykket ut etter et nødanrop i byen Weirton i delstaten West Virginia.

Da han ankom stedet møtte han det som beskrives som en «åpenbart fortvilet» svart mann, ifølge rettsdokumentene.

Politimannen, som selv er hvit, ba den 23 år gamle mannen om å vise fram hendene sine, hvorpå det ble tydelig at han hadde et håndvåpen.

Den tidligere politimannen ba 23-åringen legge det fra seg, men svaret han fikk var «det kan jeg ikke. Bare skyt meg.»

Politibetjenten sa i et intervju med CNN i fjor at han konkluderte med at mannen ikke var en trussel for andre enn seg selv, og han forsøkte dermed å roe ned situasjonen.

Oppsigelsesvarsel

Det hele endte derimot da to andre politimenn ankom stedet. 23-åringen hevet da våpenet, noe som førte til at han umiddelbart ble skutt og drept av en av de nyankomne politibetjentene.

En gransking har siden slått fast at handlingen var berettiget.

En måned etter hendelsen ble politimannen som først ankom stedet, sparket. I oppsigelsesbrevet het det blant annet at han ikke hadde reagert på trusselen.

– Står ved oppsigelsen

ACLU håndterte saken på vegne av den avskjedigede politimannen.

– Vi har blitt vant til å høre om tilfeller med overdreven voldsbruk fra politiet mot fargede, skriver unionen, og legger til at politibetjentene ofte ikke blir tiltalt. De omtaler saken i West Virginia som en «bisarr motsetning».

I januar 2017 konkluderte det amerikanske justisdepartementet i en rapport med at Chicago-politiet regelmessig brukte overdreven vold, noe som spesielt gikk ut over afro- og latinamerikanere.