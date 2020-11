– Dette er ikke noe politisk standpunkt, sa Utahs guvernør Gary R. Herbert da han skulle begrunne hvorfor han hadde skiftet mening.

Han er republikaner og har i flere måneder motsatt seg de vitenskapelige rådene om å be innbyggerne i delstaten om å bruke munnbind.

I går kveld kom påbudet. Delstaten er blant de 10 delstatene i landet med flest smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Det viser oversiktene til The Washington Post og The New York Times.

Den siste uken har i gjennomsnitt 2300 personer blitt smittet i Utah hver dag, en dobling på under tre uker. Det toppet seg for to dager siden med nær 3000 tilfeller i en delstat med vel 3,2 millioner innbyggere.

Guvernøren er bekymret for at smittebølgen skal knekke sykehusene, spesielt i forbindelse med Thanksgiving-høytiden i slutten av november.

Derfor erklærte Herbert krisetilstand. Han lover utstrakt testing for å få kontroll og gjør som guvernører i over 30 andre delstater har gjort; innfører bruk av munnbind som del av smitteverntiltakene.

Den republikanske guvernøren erkjente at politikk har kommet i veien for å håndtere koronakrisen effektivt. Men han understreket at det er helt tilfeldig at munnbind-påbudet kommer nå.

Underforstått at det har ingenting å gjøre med at USA i januar får en ny president.

Påtroppende president Joe Biden og visepresident Kamala Harris holdt pressekonferanse om koronastrategien de akter å føre når de overtar regjeringsansvaret i USA. Foto: Angela Weiss / AFP

– Vi må slå ned viruset!

Tidligere visepresident Joe Biden bønnfaller amerikanere legge bort politikken og bruke fornuften i kampen mot viruset og få på seg munnbind.

– Vær så snill! Vi kan redde mange liv om vi bruker en maske. Ikke republikanske eller demokratiske liv, men amerikanske liv, sa Biden på en pressekonferanse i hjemstaten Delaware i dag.

Han gjorde kampen mot koronaviruset og presidentens håndtering av pandemien til hovedsak i valgkampen.

Der president Donald Trump sa det verste er over, holdt Biden på at det verste er i vente.

Nå ber den kommende presidenten folk slutte rekkene.

– Valget er over. Det er på tide å gå bort fra politiseringen av korona. Vi må komme sammen så vi kan effektivt takle denne krisen. Vi står sammen om målet: Slå ned viruset!

Valgkampen ble også en kamp for og mot bruk av munnbind. Joe Biden har vært sett med munnen og nesen tildekket i månedsvis, noe Donald Trump har gjort narr av. Foto: Brendan Smialowski] [jim Watson / AFP

Arbeidsgruppen er i gang

Biden har understreket at det å få kontroll over pandemien, er oppgave nummer én.

Han vil styre etter rådene til det medisinske vitenskapsmiljøet, som sittende president Trump mer og mer tar avstand fra. Og følge reglene som presidenten og hans krets ikke følger.

En stor fest i Det hvite har igjen ført til smitte i regjeringens rekker. Både en minister og Trumps stabssjef er bekreftet smittet etter valgvaken hvor 250 mennesker var til stede.

På festen var det få som brukte munnbind og reglene om å holde avstand ble ikke fulgt, ifølge amerikanske medier. Det skal også være flere smittede, men Det hvite hus nekter å oppgi hvor mange og hvem.

– Vi må følge vitenskapen, gjentok Biden i dag.

Den tidligere visepresidenten har allerede utnevnt en arbeidsgruppe bestående av medisinske eksperter og tjenestemenn med erfaring fra Clinton- og Obama-regjeringene.

Gruppen er i gang med å utarbeide en ny strategi, som skal få kontroll over pandemien raskest mulig etter 20. januar – datoen hvor en ny president skal innsettes.

– Jeg kommer ikke til å spare på noe når jeg har blitt sverget inn i presidentembetet, lovet Biden.

Det hvis hus er rammet av nok et smitteutbrudd. Men ingen på innsiden vil si hvor mange som er smittet i denne omgangen. Foto: Joshua Roberts / AFP

To lovende vaksiner

I dag kom amerikanske Pfizer og tyske BioNTech med nyheten om at koronavaksinen de er i ferd med å utvikle, ser ut til å være 90 prosent effektiv når det gjelder å hindre covid-19-infeksjoner.

Utprøvingen av vaksinen fortsetter for fullt, men ulike medisinske fagmiljøer er enige om at vaksinen ser lovende ut.

President Donald Trump mottok ikke uventet nyheten med glede. På Twitter skrev presidenten følgende, utelukkende med store bokstaver:

– Stor børsoppgang. Vaksinen kommer snart. Rapport om 90 prosents effektivitet. Så gode nyheter! Testing.

Joe Biden minnet på sin pressekonferanse om at det uansett er langt frem til viruset er beseiret. Og at vinteren kommer til å bli tøff.

– Infeksjonsraten går opp. Sykehusinnleggelsene går opp. Antall døde går opp. Vi kan tape 200.000 flere liv før vaksinen kan bli tilgjengelig.

– Det vil ta mange måneder før det blir massevaksinering. Nyhetene fra Pfizer endrer ikke på realitetene: munnbind, sosial avstand og andre tiltak vil være nødvendig langt ut i 2021, sa Biden.

Pat Austin jobber på en drive in-teststasjon i El Paso, Texas. Delstaten er den første som passerte 1 million smittetilfeller. Foto: Briana Sanchez / AP

Både smittede og døde øker

På 10 dager har antallet koronatilfeller steget fra 9 til 10 millioner i USA. Over 100.000 amerikanere får nå påvist koronasmitte – hver dag.

Helseeksperter sier til The Washington Post at landet trolig er på vei inn i en ny og verre fase.

Antallet som dør hver dag på landsbasis nærmer seg 1000. Tall fra Johns Hopkins-universitetet viser at frem til nå har 237.500 personer dødd på grunn av covid-19.

Men også dette tallet forventes å stige kraftig. Stigningen i dødsfall kommer to til seks uker etter stigningen i smittetilfeller, ifølge medisinske eksperter.

I hele 29 delstater registreres det nå smittetall som er «all time high», i negativ forstand, siden viruset kom til landet.

Verst stilt akkurat nå er delstater i Midtvesten. Og det er nabostatene Nord-Dakota og Sør-Dakota som for øyeblikket sliter tyngst, hvis man ser på antall smittede i forhold til folketall. Deretter følger Wisconsin, Iowa og Nebraska.

Flest smittetilfeller totalt har Texas. Delstaten passerte 1 million koronatilfeller i helgen.

New York, delstaten på østkysten som ble så hardt rammet i vår, har flest registrerte døde, med over 33.000 personer.

I California ble det innført gratis koronatester og den folkerike delstaten er blant dem som har fått langt bedre kontroll over viruset. California ligger nå blant de nederste på koronastatistikken. Foto: Robyn Beck / AFP

Et delt koronaland

Nyhetsbyrået Associated Press AP har sett nærmere på 376 distrikter hvor viruset nå sprer seg i rekordfart.

I 93 prosent av distriktene stemte innbyggerne i overveldende grad på president Trump, og i langt større grad enn mindre smitterammede områder, skrev nyhetsbyrået i en analyse 6. november.

De fleste av distriktene ligger i spredte, landlige områder i Montana, Nebraska, Kansas, Iowa, Wisconsin og Nord- og Sør-Dakota.

Her er det få som velger å bruke munnbind, holde sosial avstand og følge andre anbefalte smitteverntiltak.

Til AP sier innbyggerne at personlig frihet er viktigere enn overstyring fra myndighetene. Flere mener at samfunnet overreagerer i håndteringen av pandemien.

Nyhetsbyrået AP spurte også til sammen 111.000 amerikanere som hadde stemt ved valget om koronaviruset.

36 prosent av dem som stemte på Donald Trump mente at pandemien var under full kontroll eller stort sett under kontroll. Mens 47 prosent svarte at den var noe under kontroll.

Mens 82 prosent av Joe Bidens velgere svarte at pandemien overhodet ikke var under kontroll.