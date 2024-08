USA: Overveldende bevis for at opposisjonen vant i Venezuela

USAs utenriksminister Antony Blinken sier at det finnes «overveldende bevis» for at Maduros motkandidat, Edmundo Gonzalez Urrutia, vant valget, og amerikanske myndigheter har nå offisielt anerkjent Gonzalez som valgets vinner.

– Med tanke på de overveldende bevisene er det klart for USA, og ikke minst det venezuelanske folket, at Edmundo Gonzalez Urrutia fikk flest stemmer under presidentvalget 28. juli, sier Blinken i en uttalelse torsdag.

Valgobservatører fra det amerikanske Carter-senteret har konkludert med at valget brøt med Venezuelas egne lover og internasjonale standarder.

USA er blant landene som har gått hardest ut mot den sittende regjeringen.

STERKE BEVIS: USAs utenriksminister Antony Blinken sier det er tydelig at Maduro ikke vant valget i Venezuela. Foto: AP

Varsler gransking

Natt til fredag norsk tid varslet Venezuelas øverste domstol at de vil etterforske det omstridte presidentvalget, og har bedt alle kandidatene om å legge fram sine stemmetall.

Granskingen kommer på oppfordring fra Maduro, som leverte en formell anmodning til domstolen på onsdag.

Carter-senteret tviler på at domstolen kan gjennomføre en uavhengig gransking, og viser til at domstolen er lojal mot Maduro og den sittende regjeringen.

– Her har man en annen regjeringsinstitusjon som er utnevnt av regjeringen, til å verifisere regjeringens tall fra valgresultatet. Dette er ikke noen uavhengig gjennomgang, sier Carter-senterets seniorrådgiver Jennie K. Lincoln.

PROTESTER: Valgresultatene har utløst store protester i store deler av landet. Her fra hovedstaden Caracas. Foto: Fernando Vergara / AP

Store protester

Maduro hevder at han vant valget med 51,2 prosent av stemmene, i strid med valgdagsmålinger som tydet på at González hadde vunnet.

I uttalelsen fra Blinken kom det ingen trusler om konkrete, nye sanksjoner mot Venezuela, men han hintet til mulige konsekvenser. Reuters meldte på tirsdag at USA vurderer nye sanksjoner i etterkant av det omstridte valget.

– Vi støtter helhjertet reetableringen av demokratiet i Venezuela, og står klare med våre internasjonale partnere for å vurdere muligheter til å styrke demokratiet, sier Blinken.

Uro og politisk krise har preget Venezuela denne uken. På mandag erklærte sittende president Nicolás Maduro at han vant presidentvalget på søndag.

Det har ført til store protester i landet. Minst 20 personer har mistet livet, ifølge AFP.

SÅR TVIL: Ifølge Venezuelas valgmyndigheter ble sittende president Nicolás Maduro gjenvalgt i helgen. Flere har imidlertid sådd tvil om valgseieren. Foto: Fernando Vergara / AP

Upopulær

Opposisjonen, med presidentkandidat Edmundo Gonzales Urrutia og opposisjonsleder Maria Corina Machado i spissen, sier at det var de som vant valget. De hevder de fikk 70 prosent av stemmene.

Opposisjonen mener utskrifter fra de elektroniske stemmemaskinene etter at valglokalene stengte søndag, beviser at Maduro tapte valget.

Gjennom uken har de også gjentatt at det er noe de kan bevise.

Også på meningsmålinger i forkant av valget var det opposisjonen som fikk høyest oppslutning.

Maduro er en upopulær president, og flere land mistenker ham for valgfusk. Blant andre har Brasil, Mexico og Colombia bedt Venezuela legge fram detaljerte stemmetall.