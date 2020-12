USA: Nær 8 millioner nye fattige siden juni

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Millioner av amerikanere har mistet jobben som følge av pandemien. Det merkes på lommeboka.

7,8 millioner nye amerikanere havnet i kategorien «fattige» i perioden fra juni til november, ifølge en studie gjennomført av økonomer fra University of Notre-Dame og University of Chicago.

Til å begynne med var myndighetene i USA sjenerøse med arbeidsløshetstrygd.

I gjennomsnitt fikk personer som ble permitterte eller mistet jobben 8185 kroner i uka i perioden fra mars til slutten av juli. Da er et tidsbegrenset pandemi-tilskudd på 600 dollar regnet med.

Det var mer enn mange tjente til vanlig og førte til en svak nedgang i fattigdom.

Trå år gamle Lucas Sorensen hjelper moren å bære inn mat de har hentet på den mobile matvarebanken i Utah. Foto: Rick Bowmer / AP

Kutt får konsekvenser

Men fra august ble det kuttet kraftig i den offentlige støtten, til i snitt rundt 2730 kroner i uka med dagens dollarkurs.

Da fikk mange av dem som ikke var i jobb problemer med å betale regningene. Mange måtte velge mellom husleie og mat.

Den føderale fattigdomsgrensen i USA er 116.042 kroner for enslige, 156.784 for gifte par og 238.268 for en firebarnsfamilie.

Kjøtt, fisk og grønnsaker er ikke billig i USA, og mange sliter nå.

I slutten av november mottok nær 14 millioner amerikanere en eller annen for for arbeidsledighetstrygd.

Flere kutt kan komme

Flere ekstraordinære føderale støtteordninger knyttet til pandemien utløper 26. desember.

Det gjelder særlig støtte til langtidsledige, det vil si personer som har vært uten arbeid i over et halvt år.

The Century Foundation har regnet ut at det kan komme til å omfatte 12 millioner amerikanere.

Både eiere og ansatte i New Yorks restauranter og barer gikk ut i gatene og demonstrerte 15. desember. Dagen før hadde forbudet mot innendørs servering trådt i kraft. Det har store konsekvenser for lønnsomheten i en bransje som allerede er hardt rammet. Foto: Mark Lennihan / AP

Svarte og personer som har 12 års skolegang eller mindre er spesielt utsatt. Det rammer også barna deres.

Helt siden i sommer har republikanerne og demokratene i Kongressen diskutert framtidige støtteordninger for enkeltpersoner og foretak som er rammet av pandemien.

Frist til i morgen

De to partiene har vært ute av stand til å bli enige om hvor mye penger føderale myndigheter skulle bruke på å hjelpe arbeidsledige.

Republikanerne har lenge hevdet at det viktigste er å åpne samfunnet og få i gang økonomien igjen. Med rekordhøye tall for antall smittede og døde har det blitt vanskelig å gjennomføre.

Men nå jobbes det hardt i Kongressen for å bli enige om detaljene i to støttepakker på til sammen 908 milliarder dollar, eller 8258 milliarder norske kroner.

Partiene skal blant annet være enige om en ekstra arbeidsledighetstrygd på 2730 kroner i inntil 16 uker, pluss matvarehjelp og støtte til småbedrifter, skoler og vaksiner.

Speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi (D), ville i utgangspunktet ha en hjelpepakke som var over dobbelt så stor. Men det var utelukket for republikanerne og president Trump. Foto: Erin Scott / Reuters

Demokratene ser ut til å gi seg på kravet om støtteordninger til kriserammede delstater og byer, skriver The New York Times. I stedet prioriteres altså enkeltpersoner og bedrifter.

Partiene må bli enige senest i morgen, da fristen for å få vedtatt budsjettet går ut.

Alternative er å stenge ned mesteparten av føderale institusjoner, slik det har skjedd flere ganger før.

For USAs millioner av fattige handler det blant annet om mat på bordet til jul og nyttår.