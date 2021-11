USA: Langt flere dør av covid-19 der mange stemte på Trump enn der mange stemte på Biden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

1493 mennesker ble rapportert døde av covid-19 i USA onsdag 10. september.

Tallet er langt unna de verste dagene i januar i år, da 3500 mennesker døde hver dag.

Samtidig er tallene mye verre enn de var i sommer, da de daglige dødstallene en periode var nede i under 300.

Tre ganger høyere i risiko

New York Times har sett nærmere på hvor i USA koronapandemien tok flest liv i oktober.

Tallene viser at det er en klar sammenheng mellom hva innbyggerne i et fylke (county) stemte ved presidentvalget i fjor, og hvor mange som nå dør av covid-19.

I fylker der minst 60 prosent stemte på Trump døde 25 per 100.000 innbyggere.

I fylker der minst 60 prosent stemte på Biden døde 7,8 per 100.000 innbyggere.

Det viser at risikoen for å dø av covid-19 er over tre ganger så høy i «Trump-land» som i «Biden-land».

Startet i demokratiske områder

Da pandemien først kom til USA var bildet anderledes. Den gang rammet den særlig delstatene New York og New Jersey. I mars og april i fjor var over halvparten av alle smittetilfeller i USA i de to delstatene.

Dette er delstater der Biden slo Trump med henholdsvis 23 og 16 prosentpoeng i presidentvalget.

Etter noen måneder spredte pandemien seg utover i landet, og flest ble smittet i sørstatene og i Midtvesten, områder med stabile flertall for republikanerne.

I desember i fjor hadde forskjellene i stor grad jevnet seg ut, og dødstallene var relativt like over hele USA.

Så kom vaksinene

USA var et landene som var tidligst ute med vaksinering. Mens demokratiske politikere sluttet nærmest enstemmig opp om vaksinene, sa mange republikanere seg skeptiske.

Det førte til stor forskjell i hvor mange som vaksinerer seg. Tall fra Our World in Data viser at antall vaksinerte er 30–40 prosent høyere i delstater som Biden vant klart enn der Trump vant klart.

Resultatet var at allerede i juni skrev New York Times at viruset rammet hardere i Trump-vennlige stater.

Nå er den trenden vokst seg tydeligere og oktober er den måneden med det klareste skillet.

Resultatet er at USA nå har den klart høyeste dødsraten blant land i Vest-Europa og Nord-Amerika.

De siste to ukene har risikoen for å dø av covid-19 vært mer enn fem ganger så stor i USA som i land som Spania, Frankrike og Italia. For Norge er risikoen i USA mer enn ti ganger så stor.

– Signaler fra politikere er viktige

Norske helsemyndigheter er ikke overrasket over funnene til New York Times.

– Det er ikke overraskende. Det er en trend man har sett lenge. Det viser at vaksinering og munnbind er viktig, sier assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, til NRK.

Leder for FHI, Camilla Stoltenberg mener at tallene fra USA viser hvor viktig holdninger er.

– Det viser at hvilke signaler politiske ledere sender er viktig, sier Stoltenberg, til NRK.

