USA: Ingen grunn til å feire

I natt dundret jagerflyene over Mount Rushmore i delstaten Sør-Dakota. Monumentet der bystene av fire av USAs mest kjente og kjære presidenter er hogget inn i fjellsiden: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln og Theodore Roosevelt.

– Det finnes ingen bedre steder å markere Amerikas uavhengighet enn ved dette fantastiske, utrolige, majestetiske fjellet og monumentet over de største amerikanere som noen gang har levd, sa president Trump i sin tale.

Trump avslørte en gang overfor delstatens guvernør at han ønsket sitt eget åsyn i Svartfjellene sammen med disse fire store forgjengerne. I natt måtte han nøye seg med det nest beste: Å starte årets feiring av uavhengighetsdagen her.

Tidlig i talen kom presidenten med et tydelig spark til den siste tidens trend med å rive ned statuer av historiske personligheter som stod for uakseptable verdier etter dagens standard.

– Som deres president erklærer jeg overfor landet, og verden, at dette monumentet aldri vil bli vanæret eller skadet. Arven etter dem vil aldri noen gang bli ødelagt, sa Trump til stor applaus.

DRØMMER: President Donald Trump har uttrykt et ønske om å få plass ved siden av (f.v.) George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt og Abraham Lincoln på Mount Rushmore. Foto: Tom Brenner / Reuters

Advarer om 100.000 smittede – hver dag

Men selv om Trumps arrangement kvelden før dagen hadde de «vanlige ingrediensene» som jagerfly og fyrverkeri, blir det en 4. juli utenom det vanlige i dag.

I USA er koronapandemien ute av kontroll – igjen.

I mars var storbyen New York og områdene rundt hardest rammet. Ved hjelp av svært strenge tiltak klarte man å få begrenset smitten, og i dag er det de nordøstlige delstatene som gjør det best.

Ellers i USA øker smitten som aldri før. Nå blir rundt 60.000 mennesker smittet daglig. USAs ledende smitte-ekspert Anthony Fauci advarte nylig om at tallet trolig vil øke til 100.000 nye smittede hver dag. Han sier at situasjonen i landet nå er svært ille, og at sykdommen vil ramme hele landet svært hardt.

USA er nummer 1. Det vil si: Helt på bånn

BEKYMRET: Smitte-ekspert Anthony Fauci advarer mot at den nye bølgen med koronasmitte i landet vil ramme svært hardt. Foto: Pool / AFP

På landsoversikten over covid-19 verden rundt ligger USA som nummer 1. Med nesten 3 millioner smittede og over 130.000 døde av sykdommen. USA har ikke flest dødsfall pr. innbyggere. Her ligger seks land foreløpig høyere. Men amerikanerne klatrer jevnt oppover også på denne statistikken.

Den siste uken har smittetallene økt voldsomt i USA. Særlig i sørlige og vestlige delstater. I Florida var det 1. juni litt over 600 nye smittede. I går hadde antallet økt til 10.000.

Dødstallene kan stige om noen uker

Selv om antallet døde av covid-19 hver dag nesten har flatet ut, advarer nå USAs sjeflege Jerome Adams om at denne situasjonen raskt kan bli verre. Han forteller at gjennomsnittsalderen for nye smittede nå er 35 år. Men disse relativt unge menneskene kan føre smitten videre til eldre familiemedlemmer som er i risikogruppen, sier Adams.

– Og vi vet at det tar gjerne to uker eller mer fra smitten øker til også antallet døde stiger.

Nei til festligheter 4. juli

SHOW: Jagerfly fra US NAVY Blue Angels fløy over Mount Rushmore under gårsdagens arrangement. Foto: Alex Brandon / AP

Før 4. juli ha helsemyndigheter over hele USA har nærmest bønnfalt befolkningen om å unngå festligheter og store folkeforsamlinger. Strender er stengt i Los Angeles og deler av Texas. I Miami har ordføreren innført portforbud for å unngå festligheter utover natten.

Mange mener at gjenåpningen av USA har gått for raskt, og at det er årsaken til den nye og kraftigere smittebølgen. Den har ført til at flere delstater har måttet gjeninnføre stenging av blant annet barer og restauranter.

Republikanere snur om munnbind

Mest politisk strid om har det vært om bruken av munnbind. Mens Demokratenes sannsynlige presidentkandidat, Jo Biden, hele tiden viser seg med munnbind vil ikke Trump la seg avbilde med maske foran munn og nese. Det har ført til at det har blitt et politisk mål for iherdige Trump-tilhengere å protestere mot påbud om munnbind.

Guvernør Greg Abbott i Texas var en av dem. Først forbød han bymyndigheter i delstaten å innføre påbud om bruk av munnbind på offentlig sted. I går måtte han snu.

Smittetallene i Texas har økt så raskt at sykehusene er i ferd med å sprenges. Derfor utstedte guvernøren en ordre om at alle texanere som bor i et nabolag med mer enn 20 smittede må gå med munnbind. Det gjelder de fleste som bor i delstaten. Maskene skal være på både ute og inne, når man er sammen med andre mennesker utenfor hjemmene sine. Abbott oppfordret også lokale myndigheter til å innføre forbud mot ansamlinger på mer enn 10 mennesker.

Ingen krav om munnbind når presidenten taler

STORSLAGENT: President Trump ville ha fyrverkeri – og det fikk han. Foto: Alex Brandon / AP

Ingen ting av dette gjaldt imidlertid president Trumps eget 4. juli-arrangement ved Mount Rushmore. Guvernøren i Sør-Dakota annonserte på forhånd at det ikke ville være krav verken om avstand mellom folk eller at de hadde på munnbind. Trump håpet på størst mulig folkemengde (og det fikk han).

– Hver og en av dere lever i det mest storslåtte landet i verdenshistorien, og snart vil det være bedre enn noen gang før, sa Trump.

Kvelden endte med et storslagent fyrverkeri. En type feiring som har blitt avblåst i 80 prosent av resten av landet. Og som i tiår har vært forbudt ved Mount Rushmore, av frykt for skade på monumentet, tilhørerne eller miljøet.

Men presidenten ville ha fyrverkeri, og slik ble det.

Om Svartfjellene og Mount Rushmore nå blir en ny hotspot for pandemien i Sør-Dakota får vi nok først vite om en uke eller to.