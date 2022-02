USA: Beskyldes gjerne for skremselspropaganda hvis det kan hindre krig

– Hvis Russland ikke invaderer Ukraina, så vi vil bli lettet over at de skiftet kurs og gjorde våre spådommer til skamme. Det vil være et langt bedre utfall enn dit vi er på vei nå. Så vi vil med glede akseptere kritikken som måtte komme, sa den amerikanske utenriksministeren til FNs sikkerhetsråd i går kveld.

Russland anklager USA for hisse til krig, med alle sine advarsler om at de planlegger å invadere Ukraina.

Både Antony Blinken og hans sjef, president Joe Biden, gjentok i går advarslene om at et russisk angrep mot nabolandet kan komme i løpet av de nærmeste dagene. Invasjonstrusselen betegnes fremdeles som «svært høy».

Russerne dropper München-treff

Etter FN-møtet i New York, satte den amerikanske utenriksministeren kursen for Tyskland og den store sikkerhetskonferansen i München, som åpner i dag.

Dit kommer ikke hans russiske motpart, Sergej Lavrov eller andre russiske representanter.

Det er første gang på mange år at Russland glimrer totalt med sitt fravær. Det tas som en bekreftelse på hvor dårlig forholdet mellom Russland og Vesten nå er.

Selv etter den russiske annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya i 2014, møtte Lavrov opp på München-møtet.

Talskvinne Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet sier at sikkerhetsforumet er blitt partisk, lite inkluderende og svært lite objektivt, med liten vits for Russland å delta i.

I går meddelte Lavrov at russerne også ser liten nytte i Nato-Russland-rådet og vil ikke fortsette samarbeidet der.

Rådet hadde sitt første møte på halvannet år i januar og kritikken mot Russland, også fra gamle allierte, var overveldende.

USAs utenriksminister Antony Blinken og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov under deres siste møtet den 21. januar i Genève i Sveits. Til uken møtes de igjen. Foto: ALEX BRANDON / AFP

Møtes i Europa til uken

Samtidig er det klart at utenriksministrene Blinken og Lavrov skal møtes i Europa i neste uke.

– Med mindre Russland invaderer Ukraina først, sa Ned Price, talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet, da han bekreftet møtet.

Sist de to utenriksministrene snakket sammen ansikt til ansikt, var i Genève 21. januar. Blinken gjentok i går at partene må holde snakke sammen selv om de er uenige.

USA har også bedt om at den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin får en telefonprat med sin russiske kollega, Sergej Shoigu i dag, noe russerne har sagt ja til, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Flytter mer utstyr

Russland avviser at det finnes noen som helst planer om å angripe nabolandet.

Fredag morgen opplyste det russiske forsvarsdepartementet at de fortsetter tilbaketrekningen av russiske militære styrker som har vært nær Ukraina, som følge av at flere militærøvelser går mot slutten.

– Nok et tog med soldater og militært utstyr fra det vestlige militære distrikt er på vei tilbake til sin base i Nizjnij Novgorod, etter å ha gjort seg ferdig med den planlagte treningen, heter det i en uttalelse som nyhetsbyrået Reuters gjengir.

Nizjnij Novgorod er en administrativ region vest i Russland, byen ved samme navn ligger vel 40 mil fra hovedstaden Moskva.

10 bombefly flyttes fra den annekterte Krim-halvøya og til reservebaser andre plasser.

Både onsdag og torsdag kunne man se kolonner med soldater, stridsvogner og annet utstyr, på vei bort fra Krim og tilbake til sine ordinære baser i Russland. Og flere vil følge etter de nærmeste dagene, ifølge forsvarsmyndighetene.

Samtidig opplyser de samme myndighetene at president Vladimir Putin på lørdag skal overvære en øvelse hvor landets strategisk militære våpen skal testes.

Holder fast på ingen nedtrapping

Nato og vestlig etterretning holder fast på at de ikke ser noen reell russisk nedtrapping. De hevder derimot at nye styrker kommer til for å erstatte dem som drar.

Forsvarsalliansen oppgir at Russland fortsatt har rundt 130.000 soldater, inkludert kamptropper og store mengder stridsmateriell, plassert i nærheten av Ukraina.

De russiske troppene, medregnet dem som er i Hviterussland, omringer landet på tre kanter.

De røde prikkene er permanente russiske militærbaser med kampstyrker. De hvitrøde merkene er nye avdelinger siden mars 2021.

En talsmann for russiske myndigheter sa i går at det tar tid å flytte så store mengder militære mannskaper, som har vært samlet for flere store militærøvelser både til land og til havs.

Over 80 trefninger langs frontlinjen

Også i dag kommer det meldinger om trefninger mellom ukrainske regjeringsstyrker og styrker fra de russiskstøttede utbryterrepublikkene i Donbass-regionen i Ukraina.

Observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), som er til stede i grenseområdene, bekrefter at de har registrert mer enn 80 brudd på den inngåtte våpenhvilen mellom partene så langt denne fredagen.

Så mange har det ikke vært siden 2015, opplyser en diplomatisk kilde til nyhetsbyrået Reuters.

I går ble en barnehage i den ukrainske landsbyen Stanitsa Luganska truffet av tungt russiskprodusert artilleri, ifølge det ukrainske operative forsvarshovedkvarteret.

Den amerikanske utenriksministeren sa til FNs sikkerhetsråd at de frykter at Russland planlegger å fremprovosere et angrep på Ukraina.

Vestlig etterretning har i lang tid advart mot at falske anklager om et ukrainsk angrep mot de to selverklærte republikkene Donetsk og Luhansk skal brukes som et påskudd fra Russland til å invadere nabolandet.

Russerne kan hevde at de har plikt til å beskytte de russiskspråklige innbyggerne eller russiske statsborgere der. Siden 2019 skal 720.000 personer i disse to områdene ha fått russisk pass, ifølge nyhetsbyrået AP.

Russiske myndigheter gjentok i dag at de er bekymret for hva som nå ser i Donbass-regionen.

Et flertall i den russiske nasjonalforsamlingen mener president Vladimir Putin må anerkjenne de to utbryterrepublikkene som uavhengige fra Ukraina.

Ukraina-konflikten Ukraina ser til NATO Ukraina søker om å få delta i Natos MAP-program, en handlingsplan for fremtidig medlemskap i Nato. Frankrike og Tyskland stemmer mot etter kritikk fra Russland. Et kompromiss blir inngått om at Ukraina en dag skal bli medlem av alliansen, uten å spesifisere hvordan dette skal skje.

Presidenten vil ikke samarbeide med EU Ukrainas president Viktor Janukovitsj sier nei til en frihandelsavtale med EU til fordel for tettere bånd med Russland.

Janukovitsj stilles for riksrett Store protester mot Janukovitsj fører til at han blir avsatt. Siden blir det lyst ut en arrestordre mot den tidligere presidenten. Janukovitsj flykter til Russland.

Krim blir annektert av Russland Russland tar kontroll over Krim-halvøya. Russland straffes med økonomiske sanksjoner, samtidig som de blir kastet ut av det internasjonale forumet «G8-landene» (nå kjent som «G7-landene»).

Krigen i Donbass Pro-russiske separatister tar kontroll over deler av regionen Donbass øst i Ukraina. Ukrainske regjeringsstyrker slår tilbake, men klarer ikke å ta tilbake alle områdene.

Våpenhvile Det blir inngått flere avtaler om våpenhvile – den siste i februar 2015.

Minsk-avtalene De såkalte Minsk-avtalene skulle etter planen danne grunnlaget for en fredlig løsning, men blir aldri realisert.

Ny president i Ukraina Skuespiller og komiker Volodymyr Zelenskyj vinner valget om å bli ny president i Ukraina. Han lover nye fredssamtaler med Russland og å ende konflikten i øst-Ukraina.

Russland øker millitær tilstedeværelse Satellittbilder viser russiske tropper på grensa til Ukraina. Myndighetene i Ukraina sier det er snakk om 100.000 russiske soldater.

USA og Russland i samtaler Russlands president Vladimir Putin krever at NATO skal garantere en avslutning på sin østlige ekspandering og nekte Ukraina medlemskap. Biden truer med økonomiske sanksjoner.

USA lover å støtte Ukraina President Joe Biden lover i samtale med Ukrainas president Zelenskyj at USA og de allierte vil reagere kraftig dersom Russland invaderer Ukraina.

USA advarer om at en russisk invasjon er nær Biden advarer om at en russisk invasjon av Ukraina er sannsynlig og kan være nær.

Diplomatiske samtaler i Europa Statsledere fra flere europeiske NATO-land møter Putin til diplomatiske samtaler om grensesituasjonen mellom Russland og Ukraina. Flere land anbefaler sine borgere å forlate Ukraina.

Norge sender soldater til Øst-Europa 15. februar bekrefter forsvarsminister Odd Roger Enoksen at Norge sender rundt 50 soldater til NATO-allierte Litauen i solidaritet med forsvarsalliansen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt advarer om mulig flyktning- og energikrise i Europa.

Ordkrig om tilbaketrekning Russland sier at militærøvelsen på Krimhalvøya avsluttes, og at styrkene trekkes tilbake. Natos generalsekretær Jens Stolteberg sier de så langt ikke har sett noen tegn til nedtrapping fra Russland, men at de heller ser ut til å fortsette opprustningen. Vis mer

Ukraina-diskusjoner i München

Det er ventet at spenningen rundt Ukraina vil dominere sikkerhetskonferansen i Tyskland.

FNs generalsekretær António Guterres åpner konferansen sammen med Antony Blinken og den tyske utenriksministeren Annalena Baerbock.

Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skal etter planen komme dit.