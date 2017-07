USA: – Vil bruke militær styrke mot Nord-Korea om vi må

I et hastemøte i FNs sikkerhetsråd gjorde USA det klokkeklart at de holder alle dører åpne i møtet med den økende militære trusselen fra det nordkoreanske regimet.

USAs ambassadør til FN Nikki Haley fortalte det samlede rådet at de mener Nord-Korea nå er i ferd med å utelukke mulighetene for en diplomatisk løsning.

Haley omtalte Nord-Koreas våpeneskalering som en utvikling som «gjør verden mer utrygg». Hun kunngjorde også at amerikanerne vil foreslå et nytt sett med tiltak som «øker den internasjonale responsen til et nivå som er proporsjonalt med Nord-Koreas eskalering».

FEIRET: Prøveoppskytingen av raketten Hwasong-14 ble tolket som en stor suksess i Nord-Korea. Nå åpner USA for å bruke militær makt mot regimet og Kim Jong-un. Foto: Str / AFP

– Vi vil bruke betraktelig militær makt mot Nord-Korea, om vi må, sa Haley.

Tirsdag gjennomførte Nord-Korea en prøveoppskyting av det amerikanske analytikere mener er en interkontinental langdistansemissil, en såkalt ICBM, med kapasitet til å nå amerikansk fastland.

HWASONG-14: Raketten Nord-Korea skjøt opp i tirsdag er av en hittil ukjent type som trolig kan nå det amerikanske fastlandet. Foto: Kcna / Reuters

Det lukkede regimet har hatt et uttalt mål om å utvikle masseødeleggelsesvåpen som er i stand til å angripe amerikansk fastland siden 80-tallet.

Tirsdagens prøveoppskyting har satt et støkk i amerikanerne som nå mener verdens ledende nasjoner må jobbe sammen for å stoppe utviklingen fra Kim Jong-un.

Vil straffe handelspartnere

Et tiltak som blir vurdert av Trump administrasjonen er, ifølge nyhetsbyrået AFP, sanksjoner mot land som handler med Kina.

På Twitter uttrykte president Donald Trump onsdag sin frustrasjon over det han mener er manglende vilje fra Kina til å innføre en tøffere linje overfor regimet.

«Så mye kunne vi stole på at Kina jobbet med oss – men vi måtte gjøre et forsøk!», tvitret presidenten.

Nord-Korea gjør 90 prosent av handelen sin med Beijing, skriver AFP. Noe som gir Kina og president Xi stor potensiell innflytelse i konflikten.

STEILE FRONTER: Tidlig i Donald Trumps presidentperiode ble det fleipet om at han og Vladimir Putin delte en aldri så liten bromance. Nå kan det bli en hardere tone når de to treffes til samtaler fredag. Foto: Don Emmert Natalia Kolesnikova / AFP

Ønsker fredelig løsning

Sør-Koreas president Moon Jae-in sa at verden bør innføre hardere sanksjoner mot Nord-Korea, men at han fortsatt ønsker å løse situasjonen diplomatisk.

– Jeg mener Nord-Korea-spørsmålet bør bli løst fredelig, sa Moon. Presidenten vil møte verdens ledere i G20-møtet denne helgen.

Russland utelukker enhver militæraksjon for å løse konflikten.

– Muligheten for å jobbe med militære tiltak for å løse konflikten på den koreanske halvøy burde utelukkes. Vi vil støtte samtaler og konsultasjoner mellom Nord -og Sør-Korea, sa Russlands visepresident i FN Vladimir Safronkov.

Donald Trump og Vladimir Putin skal møtes i morgen.