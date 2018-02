USA: – Russland står bak hacking av valmaskiner

Russiske hackarar forsøkte å ta seg inn i dei elektroniske valsystema i 21 delstatar under presidentvalet i USA i 2016, stadfestar amerikanske styresmakter.

– Vi har klart å slå fast at desse innbrota kom frå den russiske regjeringa, seier Jeanette Manfra, sjefen for datatryggleik ved USAs departement for innanlandsk tryggleik.

I eit intervju med NBC News seier ho at hackarane i «usedvanleg liten grad» klarte å ta seg inn i systema. Forsøka på å trenge seg gjennom brannmurane skal ha vore mislykka i alle statar, med unntak av Illinois.

– Lite vellykka

Målet for innbrota skal ha vore systemet for registrering av veljarar, og det skal ikkje ha vore retta mot oppteljinga av stemmene. Ifølgje amerikanske tenestemenn er det ingen bevis for at registera vart endra.

Statane som skal ha blitt utsette for datainnbrot vart informerte om dette allereie i september 2016. Då var ikkje styresmaktene sikre på kven det var som stod bak, men no stadfestar dei at det var Russland.

Innbrotsforsøka skal ha vore retta mot desse delstatane Ekspandér faktaboks Alabama

Alaska

Arizona

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Illinois

Iowa

Maryland

Minnesota

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Texas

Virginia

Washington

Wisconsin.

Fryktar for tryggleiken

Tidlegare tryggleiksminister Jeh Johnson har sagt at han er uroleg for at delstatane og føderale styresmakter ikkje gjer nok for å sikre det elektroniske valsystemet mot innbrot.

I januar 2017, få veker før han gjekk av, sa han at valsystema, på lik linje med straumnettet, er ein del av den kritiske infrastrukturen som kan bli råka.

Manfra insisterer på at problemet blir tatt på alvor, og at alle delstatane kjem til å få den hjelpa dei treng.