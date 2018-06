USA: 28 år gammel sosialist danket ut Demokrat-veteran

Hun blir dermed Demokratenes kandidat til setet i Representantenes hus i mellomvalget i november.

– Samfunnet vårt er klart for en forandring når det gjelder økonomi og sosial rettferdighet, sier Alexandria Ocasio-Cortez som jobbet for valgkampanjen til den venstreorienterte Bernie Sanders.

Vokste opp i Bronx

Valgkampvideoen hennes er sett mer enn 1,4 millioner ganger på Twitter. Der sier hun blant annet at kvinner som henne ikke pleier å stille til valg.

Ocasio-Cortez vant tirsdagens valg med 57 prosent av stemmene over Joe Crowley som har representert New Yorks 14. distrikt de siste 14 årene.

Hun er født i Bronx og vokste opp med en mor fra Puerto Rico. Faren hennes døde da hun var 18 år gammel. Ocasio-Cortez sier hun er trygg på at hun vil kunne representere distriktet sitt, som inkluderer Queens og deler av Bronx.

Hvis hun blir valgt inn i Representantenes hus, blir hun i så fall den yngste noensinne i Kongressen.

For bare et år siden jobbet hun i en bar for spe på familiens økonomi, skriver Business Insider.

Alexandria Ocasio-Cortez reiste nylig til Texas der hun deltok i en protest mot at USA har skilt immigrantbarn og foreldre fra hverandre. Foto: Joe Raedle / AFP

Mener Demokratene tar arbeidsklassen for gitt

Kommentatorer sier valgresultatet tydeliggjør splittelsen blant demokratene og viser at partiet strever med identiteten under Trumps presidentskap, melder nyhetsbyrået AP.

Joe Crowley har sittet i Representantenes hus i ti perioder og var sett på som en mulig etterfølger til Nancy Pelosi, mindretallets leder i Representantenes hus.

– Demokratene tar arbeiderklassen for gitt, de tar fargede for gitt. De regner med at vi stiller opp uansett hvor slappe og halvhjertet forslagene deres er, sa Ocasio-Cortez i et intervju nylig, skriver The New York Times.

Dersom hun blir valgt inn i Representantens hus, vil hun være et ungdommelig tilskudd til det ellers aldrende demokratiske partiet. Blant de nåværende profilene er Pelosi (78), Sanders (76), Joe Biden (75), Hillary Clinton (70) og Elizabeth Warren (69).

President Donald Trump reagerte med et «wow» på nederlaget til Joe Crowley. «Kanskje han skulle vært hyggeligere og vist sin president mer respekt», skriver Trump på Twitter.