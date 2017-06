Sju år gamle Dequante Hobbs Jr. satt hjemme og spiste kake en dag i slutten av mai da det plutselig smalt. En kule fra skyting på gateplan kom inn gjennom kjøkkenvinduet og traff gutten i hodet.

Lokalavisen Was11 skriver at en krangel om et terningspill hos naboen utartet og at noen trakk fram et våpen.

– Sjuåringen ble et offer for meningsløs vold som skjer i vår by. Hvis ikke man våkner av dette, våkner man ikke av noen ting, sa talskvinnen for politiet i Louisville etter skytingen, melder New York Post.

Moren til sju år gamle Dequante Hobbs Jr. viser fram bilder av ham. Hun trygler gjerningsmannen om å melde seg Foto: Liz Moughon / AP

Sist søndag døde en fire år gammel gutt i den amerikanske delstaten Pennsylvania etter at han hadde skutt seg selv i ansiktet. Han hadde sittet og sett på tv sammen med faren sin før han gikk opp i annen etasje der han fant pistolen.

Guttene er to av mange i en dyster statistikk som forskere fra det amerikanske folkehelseinstituttet har sett nærmere på. De har analysert dødsfall blant barn i årene 2002–2014.

19 drep eller skadet hver dag

På en gjennomsnittlig dag blir 19 barn og unge drept eller såret av et skytevåpen.

– Dødsfall ved skyting er en vanligere dødsårsak blant barn i USA enn for tidlig fødsel eller sykdom, sier Kathrine Fowler som har ledet studien, ifølge Reuters.

De fleste skadene og dødsfallene var resultatet av villede handlinger. Drap og selvdrap var de viktigste dødsårsakene, mens overfall var den største årsaken til ikke-dødelige skader.

Gutter, tenåringer og svarte er de gruppene som peker seg ut som ekstra utsatt. 82 prosent av de døde er gutter og for svarte barn er risikoen for å bli skutt ti ganger høyere, ifølge studien.

Dødsraten er rundt 2 per 100.000 barn per år. For skader er raten 8 per 100.000 per år. Antall drap falt med en tredel fra 2007 til 2014. I den samme perioden økte antall selvdrap med nesten to tredeler. Også selvdrapsraten økte i løpet av perioden.

Hvert år blir flere tusen barn i USA drept eller såret med skytevåpen. Her undersøker en kunde en pistol i en forretning i Chicago. (Illustrasjonsfoto) Foto: FRANK POLICH / NTB scanpix

Flest dødsfall ved lek

De fleste utilsiktede dødsfallene skjedde i forbindelse med lek med våpen og ved at avtrekkeren ble trykket inn uten at det var meningen. De fleste som ble såret av slike vådeskudd, håndterte ikke våpenet selv.

Blant barn under 10 år, utgjorde barn som skjøt seg selv ved et uhell, 40 prosent.

I en artikkel som følger undersøkelsen, påpekes det at det er "både fornuftig og klokt" for leger å snakke om våpensikkerhet med foreldre, særlig dem som oppbevarer våpen hjemme.

– Det kan hjelpe å minne oss selv og våre foreldre om at vårt budskap om sikker oppbevaring av våpen i hjem med barn er på linje med det våpenrettighetsgrupper og sportsskyttergrupper anbefaler, sier dr. Eliot Nelson ved University of Vermonts barnesykehus.