USA vurderer å forby TikTok

Pompeo kom med uttalelsen under et intervju i går på TV-kanalen Fox News, og sier at «vi tar dette veldig på alvor».

– Jeg vil ikke komme i forkant av presidenten, men det er noe vi ser på, fortsatte utenriksministeren.

Meld deg på ukesbrevet til Urix: Klikk her

Utenriksministeren advarte folket mot appens informasjonssikkerhet.

– Hvis du laster ned appen må du være klar for at det kinesiske kommunistpartiet får tilgang til din private informasjon, hevdet han under intervjuet.

Populær app

Pompeos utspill om TikTok kommer i en tid der forholdet mellom Kina og USA er veldig anspent. Landene kjekler blant annet om nasjonal sikkerhet, handel og teknologi.

TikTok er en populær app der brukere kan dele korte videoer med sang-miming og dans. Selskapet bak appen er Beijing-baserte ByteDance.

I september 2018 var TikTok den mest nedlastede appen i USA. Det var den første gangen en kinesisk app klarte det. Ifølge nettavisen The Verge har TikTok blitt lasted ned mer enn to milliarder ganger på verdensbasis.

TikTok avkrefter ovenfor CNN mistanken om deling av informasjon med kinesiske myndigheter, slik Pompeo anklager dem for. TikTok hevder alle deres datasentre befinner seg utenfor Kina, og at de ikke har noen plikt til å dele data under kinesisk lov.

Trekker seg fra Hongkong

I dag sier TikTok at de vil trekke appen fra App Store og Google Play i Hongkong. Det kommer som reaksjon på den nye sikkerhetsloven fra Beijing.

Den nye loven gir politiet i Hongkong stor myndighet. Nå kan de drive hemmelig overvåkning og fjerne innlegg fra nettet. De kan også tvinge sosiale nettverk til å samarbeide med dem.

Folk som trosser loven, for eksempel ved å publisere et antikinesisk innlegg, kan få en bot på 100.000 hongkongdollar og opptil to år i fengsel.