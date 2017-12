USA vil utvide bruken av atomvåpen

Sikkerhetsstrategien til USA skal blant annet veilede landets ledere i hvordan militær makt skal brukes.

Strategien har til nå gitt en rekke begrensninger i bruken av atomvåpen.

President Donald Trump og et flertall i Kongressen har nå gått vekk fra en del av begrensningene tidligere administrasjoner har gitt seg selv.

Den største begrensingen kom under Barack Obama. Hovedinnsatsen var da å begrense den mulige bruken av våpnene. Det skriver The Nation.

Trump har hele tiden signalisert at han ønsker en friere bruk av atomvåpen. Det skriver New York Times.

Det nye nå, er at USA kan bruke atomvåpen til å svare på det som heter «non-nuclear strategic attacks». Altså strategiske angrep som ikke inkluderer atomvåpen. Det skriver The Guardian.

MANGE VÅPEN: USA og Russland er de absolutt største atommaktene i verden. De har fortsatt nok våpen til å nesten utslette alt liv på planeten. Foto: NRK

Utvider bruken av atomvåpen

I side 30 av den nye strategien står det:

«Kjernefysisk avskrekking kan ikke forhindre all konflikt. Det er like vel avgjørende for å forhindre atomangrep, strategiske angrep som ikke inkluderer atomvåpen og storskala konvensjonell aggresjon.»

Ved å skrive dette inn i strategien, viser USA at landet er forberedt på å bruke atomvåpen under slike omstendigheter.

Beskjeden er at potensielle fiender ikke må gjøre slikt, ellers så risikerer de å bli atombombet.

MOTSATT VEI: Leder i ICAN, Beatrice Fihn, har nettopp mottatt Nobelprisen. Organisasjonen arbeider for avskaffelse av atomvåpen. Med den nye strategien, tyder mye på at USA går motsatt vei. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Mot dataangrep

Det er klart at den nye formuleringen «non-nuclear strategic attacks», dekker over mye.

Det amerikanske forsvarsdepartementet beskrev det i september. Undersekretær i departementet, Rob Soofer, sa i en tale: Angrep som fører til katastrofalt store tap av menneskeliv, dataangrep mot infrastruktur i USA, kjemiske angrep, biologiske angrep og angrep mot kritisk infrastruktur i rommet.

– Dette er et veldig sterkt hint, sier Hans Kristensen, direktør for det kjernefysiske informasjonsprosjektet ved Federation of American Scientists til The Guardian

– Det er en smak av hva som kommer i «Nuclear Posture Review». Det som er interessant er utvidelsen av den mulige bruken av atomvåpen for å kontre angrep som ikke inkluderer kjernefysiske stridsmidler, sier Kristensen.

Kommer mer neste år

Dokumentet Kristensen snakker om, er en mer spisset utgave av sikkerhetsstrategien som bare handler om atomvåpen.

Det er ventet at den nye vurderingen av kjernevåpenstrategien vil komme tidlig neste år. Den skulle egentlig vært klar denne måneden.

Foreign Policy Review skriver at den vil være mer rettet inn mot bruk av atomvåpen enn den forrige som kom under Obama i 2009.