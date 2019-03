USA utlover dusør på en million dollar for Osama bin Ladens sønn

Dusøren på opptil 8,5 millioner kroner går til personer som gir amerikanerne informasjon som gjør at de kan finne den drepte Al Qaida-lederens sønn, skriver det amerikanske utenriksdepartementet på Twitter.

Hamza bin Laden er trolig rundt 30 år gammel, men amerikansk etterretning er usikre på om han er født i 1986 eller 1989.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I 2016 truet Hamza bin Laden USA med hevn for å ha drept faren hans. I en video som ble sendt ut av al-Qaidas propagandaavdeling, sa han at Al Qaida vil fortsette sin hellige krig mot USA. Han ble satt på USAs terrorliste året etter.

Osama bin Laden ble drept av amerikanske spesialsoldater i en aksjon mot skjulestedet hans i Abbottabad i Pakistan i 2011. Siden har Ayman al-Zawahiri ledet den ekstreme terrorgruppen.

Skulle ta over Al Qaida

Osama bin Laden ble drept av spesialsoldater fra den amerikanske Navy Seals-styrken i 2011. Foto: NRK

Hamza bin Laden er gift med datteren til Mohammed Atta, lederen for terroraksjonene i New York og Washington 11. september 2001.

Brev som ble beslaglagt etter aksjonen i Abbottabad, tyder på at bin Laden lærte opp Hamza til å en dag ta over som leder for Al Qaida, ifølge amerikanske myndigheter.

Etter bin Ladens død mistet Al Qaida en del av sin appell blant islamistiske ekstremister, og terrorgruppen Den islamske statens (IS) fremvekst gjorde at mange islamistgrupper som tidligere hadde sverget troskap til bin Laden, sluttet seg til IS.

Hamza bin Laden i et videoopptak som ble vist på TV-kanalen Al Jazeera i 2001. Foto: AP

Favorittsønn

Slik ser den amerikanske «Wanted»-plakaten til Hamza bin Laden ut. Foto: USAs utenriksdepartement

Hamza er en av de mellom 16 og 20 barna til Osama bin Laden. Han «var blant sin fars favorittsønner, og han var alltid blant de mest lidenskapelige tilhengeren av voldelig jihad blant søsknene», skrev den tidliger CIA-agenten Ali Soufan i en rapport om Hamza i 2017. Soufan var blant dem i CIA som jobbet mest med Al Qaida og bin Laden før og etter 2001.

Han fremhever at Hamzas tilknytning til bin Laden-dynastiet gjør at han har stor legitimitet blant jihadistene som utgjør grunnfjellet i Al Qaida, og han er dermed «den figuren som har det beste utgangspunktet til å gjenforene den globale jihadistbevegelsen» i kjølvannet av IS' kollaps, skrev Soufan i 2017.