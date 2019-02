USA tror de kan overtale Venezuelas militære

Siden januar har blant annet en av Maduros 2000 generaler bytta side, men USA tror nå at de kan overtale flere.

Det sier en anonym kilde i Det hvite hus til nyhetsbyrået Reuters.

Det er foreløpig uklart om disse samtalene vil føre frem, eller få noen vesentlige konsekvenser for militærets lojalitet, som er avgjørende for at Maduro kan beholde makta som president i Venezuela.

USA planlegger også nye sanksjoner mot Venezuela for å legge ytterligere press på den omstridte presidenten.

Lokker med straffefrihet

23. januar utpekte opposisjonsleder Juan Guaidó seg selv som Venezuelas nye, midlertidige president. Han er leder i den folkevalgte nasjonalforsamlingen og har fått støtte fra rundt 40 land, inkludert rundt 20 i Europa.

Ifølge Guaidó har han retten på sin side til å påta seg presidentvervet for å gjennomføre et nytt, fritt valg.

Han har lovet medlemmer av militæret å slippe straff dersom de nekter å følge presidentens ordre og hopper av.

STENGT: Grensa mellom Venezuela og Colombia er strengt bevokta. USA og opposisjonen i Venezuela har oppfordret militæret til å slippe mat og annen humanitær bistand inn i landet. Foto: CARLOS EDUARDO RAMIREZ / Reuters

Beskyldes for forsøk på statskupp

Maduros regjering på sin side beskylder opposisjonslederen for forsøk på statskupp med USAs hjelp. Presidenten nekter å gi seg. Han skal ifølge Reuters fortsatt ha solid støtte i de høytstående rekkene i Venezuelas militære.

Opposisjonsleder Juan Guaidó vil ikke utelukke muligheten for at han sier ja til en amerikansk intervensjon for å presse president Nicolás Maduro fra makta.

– Jeg vil gjøre alt som er nødvendig for å redde menneskeliv, sier han i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Han erkjenner at en eventuell intervensjon fra USA er «et svært kontroversielt tema», men vil altså ikke utelukke at han vil «godkjenne» et slikt scenario.

Mangel på vann og mat

Som midlertidig president har Guaidó blant annet bedt USA om humanitær hjelp til befolkningen i Venezuela, men hjelpen har ennå ikke kommet fram fordi militæret – som støtter president Maduro – nekter å slippe den inn i landet.

Guaidó sier 300.000 mennesker kan dø dersom landet ikke får hjelp.

President Nicolás Maduro har tidligere uttalt at den humanitære hjelpa er falsk, og at krisa i landet er «fabrikkert av USA» for å rettferdiggjøre en intervensjon.

Dårlige offentlige tjenester, som mangel på vann, strøm og transporttjenester er noen av Venezuelas største utfordringer, samtidig som det også mangler leger og medisiner på sykehus. Det er også mangel på basisvarer i landet.